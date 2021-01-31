إيرادات السياحة تتراجع 81% في الربع الأول من العام المالي الجاري



كتب- مصطفى عيد:

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، تراجع إيرادات مصر من السياحة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري بنسبة 80.9% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019-2020.

وقال المركزي في بيان عن ميزان المدفوعات، اليوم الأحد، إن إيرادات مصر من السياحة سجلت نحو 801 مليون دولار خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر الماضيين مقابل نحو 4.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ويأتي ذلك على خلفية الصدمة التي تعرض لها قطاع السياحة بسبب تداعيات حائجة كورونا على السفر، بحسب البيان، وهو ما أسهم في تضاعف عجز الحساب الجاري خلال الربع الأول من العام المالي الجاري إلى نحو 2.8 مليار دولار على أساس سنوي.

وكان خالد العناني وزير السياحة والآثار، قال لوكالة رويترز، في وقت سابق من هذا الشهر، إن إيرادات مصر السياحية تراجعت بنحو 69% خلال عام 2020 في ظل جائحة كورونا لتسجل حوالي 4 مليارات دولار مقابل نحو 13.03 مليار في عام 2019.