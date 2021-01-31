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محمد العبار يدشن فندقين جديدين في الساحل الشمالي باستثمارات 3.5 مليار جنيه

04:52 م الأحد 31 يناير 2021
محمد العبار يدشن فندقين جديدين في الساحل الشمالي باستثمارات 3.5 مليار جنيه

محمد العبار يدشن فندقين جديدين في الساحل الشمالي

كتب- عبدالقادر رمضان:

أعلن رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار مؤسس شركة إعمار العقارية اليوم الأحد عن تدشين فندقين جديدين في مشروع الشركة السياحي "مراسي" بالساحل الشمالي المصري باستثمارات 3.5 مليار جنيه.

وقال العبار إن الفندق الأول ضمن سلسلة فنادق "أدريس" والذي تنفذه شركة حسن علام للمقاولات المصرية، والثاني (vida) مع شركة أوراسكوم للإنشاءات المصرية.

وقال العبار إن "السوق العقاري في مصر والعالم أثبت في ظل أزمة كورونا أنه ثابت وقوي، وحتى لو تأثر بعض الشئ لكن النظرة المستقبلية إيجابية"

وأضاف أن استثمارات الشركة في مصر بلغت 200 مليار جنيه على مدار فترة عملها في السوق التي تبلغ 15 سنة، وأن الشركة في مباحثات دائمة مع الحكومة للحصول على مشروعات أخرى.

وتوقع العبار أن تستعيد السياحة عافيتها خلال 12 شهرا بعد فترة التراجع التي تسببت فيها كورونا.

وقال العبار إن فرص الاستثمار في مصر واعدة خاصة في الساحل الشمالي مع توجه الحكومة لدعم الاستثمار في هذه المنطقة.

محمد العبار شركة إعمار العقارية مراسي الساحل الشمالي فندق

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