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شعبة العطارة: زيادة تصل إلى 20% في أسعار التوابل والأعشاب بسبب الشحن

03:01 م الأحد 31 يناير 2021
شعبة العطارة: زيادة تصل إلى 20% في أسعار التوابل والأعشاب بسبب الشحن

رجب العطار رئيس شعبة العطارة بالغرفة التجارية)

كتبت-دينا خالد:

قال رجب العطار، رئيس شعبة العطارة بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار التوابل والأعشاب شهدت ارتفاعا خلال الفترة الحالية بنسبة تراوحت بين 15 إلى 20% بسبب ارتفاع أسعار الشحن.

وأضاف العطار لمصراوي، أن هذه الزيادة تتراوح بين 10 و15% بحسب النوع، ونتيجة لزيادة أسعار الشحن.

وأشار العطار، إلى أن ارتفاع الطلب على الأعشاب بسب انتشار فيروس كورونا، أدى لزيادة أسعارها لتصل نسبة الزيادة نحو 20%.

ويتراوح سعر القرفة بين 80 و90 جنيها للكيلو، والينسون بين 80 جنيهًا و100 جنيه، والزنجبيل بين 50 و60 جنيهًا، والحلبة بين 20 و18 جنيها، بحسب العطار.

وأضاف العطار، أن هناك إقبال على المشروبات الشتوية، وخاصة مع برودة الطقس في الأيام الحالية.

وسجل سعر كيلو الكاكاو بين 90 جنيهًا و100 جنيه، وكيلو السحلب بين 50 و150 جنيها، بحسب الجودة وبلد الاستيراد.

رجب العطار شعبة العطارة غرفة القاهرة التجارية أسعار التوابل الأعشاب

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