استطلاع: أكثر من 70% من عملاء شركات المحمول الأربعة راضون عن الخدمات

كتب-علاء حجاج:

أظهر استطلاع رأي أجراه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بين مستخدمي خدمات الهاتف المحمول، رضا عملاء الهاتف المحمول عن الخدمات المقدمة لهم بنسبة تجاوزت 70% في الشركات الأربعة.

وقال تقرير للجهاز اليوم الأحد إن الاستطلاع أظهر رضا 79% عن مجمل خدمات الهاتف المحمول المقدمة لهم من شركة فودافون، و79% من شركة اتصالات ومن شركة وي 76%، ومن شركة اورنج 74% وذلك من إجمالي مستخدمي كل مقدم شركة بالعينة.

ويعد هذا الاستطلاع هو الأول الذي يعده تنظيم الاتصالات بين مستخدمي المحمول لقياس مدى رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم من قبل المشغلين العاملين في السوق المصري، وذلك بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية في مجال بحوث السوق.

وذكر التقرير إن الاستطلاع نفذ على عينة من 5754 مستخدمًا لخدمات الهاتف المحمول خلال الفترة من أكتوبر 2020 وحتى ديسمبر 2020 مع مراعاة التوزيع الجغرافي والعمري والنوعي ليشمل كافة فئات المجتمع.

وبحسب الاستطلاع حصلت شركة اورنج على نسبة 80% بمؤشر رضا العملاء عن فروعها، تليها شركة وي بنسبة 78%، وشركة فودافون على نسبة 77% وشركة اتصالات على نسبة 75%.

وفي مؤشر رضا العميل عن وقت الانتظار داخل الفروع، حصلت شركة وي على نسبة 73% بمؤشر وقت الانتظار داخل الفروع، تليها شركة اورنج بنسبة 71% وشركة اتصالات بنسبة 63% وشركة فودافون بنسبة 60%.

وأظهر مؤشر رضا العميل عن تنوع الأنظمة والعروض باستطلاع الرأي، حصول شركة وي على نسبة 65% بمؤشر تنوع الأنظمة والعروض تليها شركة اتصالات بنسبة 63% وشركة فودافون بنسبة 60% وشركة أورانج بنسبة 59%.

في مؤشر رضا العميل عن جودة خدمة الصوت، حصلت شركة اتصالات على نسبة 78% تليها شركة اورنج بنسبة 76% وشركة فودافون بنسبة 75% وشركة وي بنسبة 74%.

وحصلت شركة وي على نسبة 74% بمؤشر جودة خدمة الإنترنت تليها شركتي فودافون واتصالات بنسبة 71% وشركة اورنج بنسبة 69%.

وفي مؤشر رضا العميل عن خدمة العملاء: حصلت شركة فودافون على نسبة 76% تليها شركة اتصالات بنسبة 71% وشركة وي بنسبة 70% وشركة أورانج بنسبة 61%.

وحصلت شركة فودافون على نسبة 70% بمؤشر حل الشكاوى تليها شركة وي بنسبة 67% وشركة اتصالات بنسبة 66% وشركة أورانج بنسبة 60%.

بينما حصلت شركة وي على نسبة 68% بمؤشر دقة المحاسبة تليها شركة أورانج بنسبة 66% وشركة اتصالات بنسبة 65% وشركة فودافون بنسبة 63%.