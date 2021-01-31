المعهد المصرفي يوقع اتفاقية تعاون مع مؤسسة واتسون لتوفير خدمات saville

كتبت- منال المصري:

أعلن المعهد المصرفي المصري في بيان اليوم الأحد، عن توقيع اتفاقية تعاون مع مؤسسة ويليس تاورز واتسون العالمية لتوفير خدمات تقييم Saville.

وبحسب البيان، فإن خدمات تقييم saville تختص بتقييم الكفاءة، وأدوات الفحص السلوكي لتحديد المواهب والقدرات والجدارات في بيئات العمل المختلفة.

ووفقا للاتفاقية سيتم تقديم هذه الخدمات للقطاع المصرفي المصري من قبل إدارة خدمات التقييم في المعهد المصرفي المصري والتي تم تأسيسها عام 2015.

وتتضمن تقييمات Saville، التي سيتم توفيرها للقطاع المصرفي المصري من خلال هذه الاتفاقية، أربعة أدوات أساسية للتقييم من شأنها مساعدة المؤسسات في معرفة القدرات والجدارات، وتحديد نقاط القوة وثقافة العمل المفضلة لدى العاملين بمختلف المستويات الوظيفية.

وتشمل الأدوات المقدمة من خلال هذه الشراكة تقييم Saville Aptitude "Swift” الأكثر ملاءمة للتوظيف، وأداة Saville Wave Strengths التي تساعد على تحديد المواهب المختلفة بناءً على أسئلة الفحص السلوكي، وفقا للبيان.

وتساعد الأداتين الثالثة والرابعة في تطوير الكفاءات، حيث تتعلق إحداهما بتقييم اللغة الإنجليزية في بيئة العمل، والأخرى هي أداة Match 6.5 وهي مصممة لمختلف المستويات، مثل (المديرين، الموظفين، خريجي الجامعات، المتدربين).

وتعد أداة Match 6.5 من أسرع وأدق حلول التقييم التي تساعد على اختيار الموهبة المناسبة للدور المناسب لها، بناء على تقييم الكفاءات، ولا يتعد الزمن اللازم لأداء الاستبيان أكثر من 6.5 دقيقة.

وذكر بيان المصرفي، أن شركة ويليس تاورز واتسون هي واحدة من أكبر الشركات العالمية الاستشارية في مجالات إدارة الموارد البشرية والمالية، ومن ضمنها مجال علم النفس المهني الذي يساعد المؤسسات والشركات على تحديد واختيار الموهوبين من الأفراد وفرق العمل وتطويرهم.

وقال عبد العزيز نصير المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري، إن هذه الاتفاقية تأتي في إطار حرص المعهد على توفير أدوات تقييم عالمية يقوم بتنفيذها فريق عمل مؤهل وفقًا للمعايير الدولية، بالإضافة إلى مجموعة من المقيمين المعتمدين، ومن خلال استخدام أحدث وسائل وأدوات التقييم للمساعدة في تقييم القدرات والجدرات السلوكية أو الفنية.

وأضاف نصير، أن توفير أدوات تقييم مختلفة الأغراض عبر الإنترنت بتكلفة مناسبة ومصممة من قبل خبراء عالميين متخصصين يقومون بعمل أكثر من مليوني تقييم سنوياً، كان دافعاً للدخول في هذه الشراكة".

وقال السيد حامد مبروك مدير عام شركة ويليس تاورز واتسون في مصر، "لقد خدمنا السوق المصري على مدار العشرين عامًا الماضية، ومن خلال خبرتنا الطويلة في السوق المصرية، أدركنا حاجة السوق إلى تغيير الطريقة التي تتعامل بها المؤسسات مع رأس مالها البشري باعتباره المحرك للنجاح، والحاجة إلى تعظيم الإنتاجية من خلال توظيف المواهب المناسبة للوظيفة"

وقال أحمد وعرية كبير مستشاري إدارة المواهب والمكافآت في وسط شرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، "في ويليس تاورز واتسون، تساعد المؤسسات على إنشاء قوى عاملة تتسم بالمرونة والأداء العالي للمساعدة في تحقيق المكاسب المرجوة والمرتقبة من ناحية الإنتاجية وسهولة الاستجابة والتطور وخفض التكاليف وتحسين تجربة الموظف من خلال إعادة تصور وخلق الطريقة المثلى لتنظيم وتقييم العمل للوصول لمستقبل أعمال مزدهر ومنافس للسوق العالمية".

وأضاف وعرية ، "أن شراكتنا مع المعهد المصرفي المصري هي تأكيد على مدى انفتاح مؤسسات المنطقة المماثلة ذات التفكير المستقبلي لتبني تقنيات جديدة للمساعدة في تحديد وتوظيف وتطوير أفضل المواهب باستخدام أحدث أدوات التقييم التي تقدمها Willis Towers Watson."