"التمويل الرقمي القابضة" تطلق منصة لخدمات التكنولوجيا المالية في مصر

كتب- مصطفى عيد:

أعلنت شركة التمويل الرقمي القابضة "(Digital Finance Holding (DFin Holding"، المرخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية، إطلاق منصة "FinTech" للتكنولوجيا المالية للخدمات المالية الرقمية التي تركز على بناء وتمويل الجيل القادم من الشركات الناشئة القائمة على التكنولوجيا في مصر والمنطقة، بحسب بيان من الشركة اليوم الأحد.

وأشادت الشركة بالتطورات الإيجابية في الإطار القانوني والتنظيمي والجهود التي يبذلها البنك المركزي المصري، وهيئة الرقابة المالية لإضفاء الطابع الرسمي على التكنولوجيا المالية "FinTech" وتطبيقاتها لا سيما فيما يتعلق بالشمول المالي، والانتقال إلى المجتمعات غير النقدية وتعزيز المعاملات المالية الفعالة والمرنة.

وتتكون شركة التمويل الرقمي القابضة من فريق متعدد التخصصات من ذوي الخبرات المتخصصين في الخدمات المالية المصرفية وغير المصرفية، والمحاسبة، والتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، ورأس المال المخاطر، والشركات الناشئة بجانب عملهم البحثي والأكاديمي.

وقالت الشركة إنها أنشأت قاعدة للاستفادة من المرحلة الجديدة من الخدمات المالية الرقمية المبتكرة في مصر وعبر الأسواق الناشئة في المنطقة.

وأشارت شركة التمويل الرقمى القابضة إلى محفظة الشركات التابعة لها وهي "شكرة Shekra" منصة التمويل الرقمي، و"اوبتوفوليو Optofolio" وهي خدمة رقمية لإدارة الثروات، و"كامل فنشرز Camel Ventures" وهو أول صندوق متنوع التمويلات في رأس المال المخاطر في المنطقة حاليًا، ويتوقع أن يتم إطلاقه رسميا في النصف الثاني من عام 2021.

بالإضافة إلى ذلك تشمل محفظة الشركات الناشئة التابعة لشركة التمويل الرقمي القابضة كلا من "كايش CAYESH" وهي منصة تمويل سلسلة الموردين والتكنولوجيا المالية وإتاحة التمويلات للمشروعات متناهية الصغر والشركات الصغيرة والمتوسطة والشمول المالي والاستثمار المباشر والقطاع المصرفي، وفقا للبيان.

كما تشمل المحفظة شركة "باي ناس Paynas" وهي منصة مصرفية مبسطة تعمل على إدارة الموارد البشرية وإدارة كشوف المرتبات للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بحسب الشركة.

وقال خالد حجازي، رئيس مجلس إدارة شركة التمويل الرقمي القابضة: "أصبحت التكنولوجيا المالية حجر زاوية واضحًا للنمو الاقتصادي والشمول المالي الذي يتقاطع مع مختلف القطاعات والصناعات، مما يمثل فرصة نمو واضحة ذات تأثير مجتمعي إيجابي".

وتابع: "بالتالي تقوم شركة التمويل الرقمي القابضة بتطوير البنية التحتية المناسبة والفعالة التي تمكن المنصة من النمو كقوة للتكنولوجيا المالية في المنطقة استنادًا إلى حجم السوق الهائل غير المستغل والاستفادة وتوظيف المواهب البارعة في مجال التكنولوجيا والابتكار في مصر".

وقال شهاب مرزبان، الرئيس التنفيذي ومؤسس الشركة التمويل: "نحن نستهدف بناة مشاريع ذات قيمة إضافية وتأثير إيجابي على صناعة التكنولوجيا المالية في مصر من خلال توفير إمكانات أسرع للوصول إلى السوق عبر التكنولوجيا وخلق التحالفات والشراكات ذات المنفعة المتبادلة مع مختلف الشركاء".

وأضاف: "من خلال تأسيس صندوق (كامل) لرأس مال المخاطر نستهدف استحداث أدوات مالية جديدة فى رأسمال المخاطر في السوق المصري، ملائمة وجاذبة للمؤسسات المالية والبنوك المصرية والإقليمية للمساهمة في الصندوق وتحقق في نفس الوقت المتطلبات التمويلية الفعلية للشركات الناشئة".