ضمنهم مصرية.. 10 شركات ناشئة تنضم لمشرعة جوجل للأعمال في المنطقة

كتب-علاء حجاج:

أعلنت جوجل عن قائمة الشركات الناشئة التي ستشارك في الإصدار الأول من "مسرّعة جوجل للأعمال الناشئة" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ضمنهم شركة من مصر.

وقال بيان من جوجل اليوم الأحد إنه وقع الاختيار على 10 شركات ناشئة تعمل في مجال التكنولوجيا من ستة بلدان في المنطقة وتهدف إلى حلّ مجموعة من التحديات تتراوح بين الصحة والسفر وتكنولوجيا التعليم والتكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية.

وأضاف أن اختيار الشركات جاء وفقًا للمشكلة التي يحاولون حلّها وكيف تمثّل تجربة قيمة للمستخدمين، بالإضافة إلى عزمهم على توظيف تكنولوجيا تعلّم الآلة والذكاء الاصطناعي في المنتجات والخدمات للمساعدة في حل التحديات والنمو على المدى الطويل.

وهذه هي قائمة الشركات الـ 10 التي اختارتهم جوجل:

أبواب (الأردن): منصة تعليمية إلكترونية تتيح لطلاب المدارس الثانوية التعلّم من خلال دروس فيديو وتتبّع أدائهم الأكاديمي.

Carers (الأردن): منصة إلكترونية تسهّل الوصول إلى مقدّمي خدمات العناية بالأسرة (مثل الممرضين بالمنزل وأخصائيي العلاج الفيزيائي وأخصائيي رعاية الأطفال).

Viavii (الأردن): منصة تستند إلى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتتيح للجميع إنشاء تجارب سفر مخصصة ومبنية على مطالب وإهتمامات المسافر.

ديزاين هوبز Designhubz (الإمارات): خدمة تساعد تجار التجزئة على الإنترنت في بيع منتجاتهم بتصاميم ثلاثية الأبعاد وبتقنية الواقع الافتراضي على مواقعهم الإلكترونية وتطبيقاتهم.

360VUZ (الإمارات): تطبيق للأجهزة الجوّالة يتيح للمستخدمين حضور الفعاليات والمباريات الرياضية وغيرها من خلال تكنولوجيا البث المباشر بزاوية 360 درجة.

لمسة (الإمارات): منصة وعلامة تجارية متخصّصة بتكنولوجيا التعليم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقدّم محتوى تعليميًا وترفيهيًا للأطفال من عمر 2 إلى 8 سنوات.

ليندو Lendo (السعودية): منصة رقمية للإقراض تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية على سداد فواتيرها غير المدفوعة.

Dabchy (تونس): منصة إلكترونية للتسوّق تتيح للسيدات بيع وشراء الملابس الجديدة والمستعملة.

نفس (سلطنة عمان): تطبيق يهدف إلى المساعدة في مواجهة القلق والتوتر والأرق من خلال تمارين يتم تقديمها باللغة العربية.

شفاء (مصر): منصة إلكترونية تستند إلى نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) لمساعدة المرضى في طلب وجدولة كل احتياجاتهم من الأدوية والمنتجات الطبية والصحية من أقرب صيدلية لهم.

وقال البيان إن بداية من اليوم سيبدأ انعقاد جلسات إرشادية للشركات الناشئة حول التحديات التقنية والتجارية بالإضافة إلى ورشات عمل حول تقنيات تعلّم الآلة وتصميم المنتجات وتجارب المستخدمين واكتساب العملاء وتطوير المهارات القيادية للمؤسّسين وفرقهم.

وتعتزم Google إطلاق الإصدار الثاني من البرنامج في وقت لاحق هذا العام نظرا للإقبال الكبير عليه، فضلاً عن بدء تنظيم مجموعة من ورش العمل المجانية لجميع الشركات الناشئة.