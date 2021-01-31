تعرف على مستوى جودة مكالمات المحمول في الربع الأخير من 2020

كتب-علاء حجاج:

أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تقريره لمستوى جودة خدمات الاتصالات في مصر خلال الربع الرابع من العام الماضي، وبحسب تقرير تنظيم الاتصالات فقد تم قياس جودة خدمات الهاتف المحمول في 81 منطقة.

وضاعف تنظيم الاتصالات عينات قياس جودة الصوت من 66.5 ألف عينة في شهر أكتوبر، إلى 103 ألف عينة في شهر ديسمبر بنسبة زيادة تقدر بـ 55%، وفقًا للتقرير الصادر اليوم الأحد.

كما زادت عينات القياس الخاصة بخدمات نقل البيانات من 3.5 مليون عينـة في شهر أكتوبر إلى 6 ملايين عينة في شهر ديسمبر بنسبة زيادة تقدر بـ 72%.

وبحسب تقرير تنظيم الاتصالات فقد تم رصد 35 منطقة تعاني من سوء جودة خدمات الصوتية في القاهرة والدلتا والصعيد والإسكندرية من إجمالي 81 منطقة تم اختبارها بالنسبة لشبكة فودافون.

فيما تم رصد 37 منطقة تعاني من سوء جودة الخدمات الصوتية بشركة اورنج وخاصة في مناطق الدلتا والإسكندرية والقاهرة والقناة.

ورصد التقرير تأثر 45 منطقة لشبكة اتصالات بسوء جودة الخدمات الصوتية من إجمالي 81 منطقة تم اختبارها وذلك في مناطق الصعيد والدلتا والقاهرة والاسكندرية.

وبلغ عدد المناطق المتأثرة بجودة الخدمات الصوتية للمحمول لشبكة وي نحو 49 منطقة من إجمالي 81 منطقة تم اختبارها وعلى رأس هذه المناطق القاهرة والصعيد والدلتا والإسكندرية.

بالنسبة لمؤشر عدم بدء المكالمات، أظهر التقرير تأثر 64 منطقة خلال شهر أكتوبر و72 منطقة خلال شهر نوفمبر و66 خلال شهر ديسمبر.

وجاء تقسيم المناطق المتأثرة بمشكلة عدم بدء المكالمات كالتالي:

أكتوبر:" 13 منطقة لشركة فودافون - 17 منطقة لشركة اورنج - 19 منطقة لشركة اتصالات - 15 منطقة لشركة وي".

نوفمبر: (16 منطقة لشركة فودافون – 15 منطقة لشركة اورانج – 18 منطقة لشركة اتصالات – 23 منطقة لشركة وي).

ديسمبر: (9 مناطق لشركة فودافون – 18 منطقة لشركة اورانج – 12 منطقة لشركة اتصالات – 27 منطقة لشركة وي).

بالنسبة لمؤشر جودة صوت المكالمة، فقد بلغ عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة صوت المكالمة 27 منطقة في شهر أكتوبر و13 منطقة في شهر نوفمبر و14 منطقة خلال شهر ديسمبر، وجاء تقسيمها كالتالي:

أكتوبر: (13 منطقة لشركة فودافون – 7 مناطق لشركة أورانج – 4 مناطق لشركة اتصالات – 3 مناطق لشركة وي)

نوفمبر: (10 مناطق لشركة فودافون - منطقة واحدة لشركة اتصالات – منطقتين لشركة وي)

ديسمبر: (9 مناطق لشركة فودافون - 3 منطقة لشركة اتصالات - منطقتان لشركة وي).