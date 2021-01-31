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إعمار مصر للتنمية تقرر التبرع بـ 90 مليون جنيه لصندوق تحيا مصر

11:18 ص الأحد 31 يناير 2021
إعمار مصر للتنمية تقرر التبرع بـ 90 مليون جنيه لصندوق تحيا مصر

شركة إعمار مصر للتنمية

كتبت- شيرين صلاح:

قالت شركة إعمار مصر للتنمية، إن مجلس إدارتها قرر التبرع لصندوق تحيا مصر بمبلغ 60 مليون جنيه.

وبحسب بيان الشركة المرسل للبورصة المصرية اليوم الأحد، جاء هذا التبرع للقيام بأعمال تجديد وبناء المدارس والمنازل، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية بمدينة سيدي عبد الرحمن، على أن يتم العرض على الجمعية العامة العادية للموافقة.

كما قرر مجلس الإدارة المشاركة في مبادرة رئيس الجمهورية لاستيراد لقاح covid-19 من خلال التبرع لصندوق تحيا مصر بقيمة 30 مليون جنيه، على أن يتم أيضا عرض هذا القرار على الجمعية العامة العادية للموافقة، بحسب البيان.

وشركة إعمار مصر للتنمية، شركة مساهمة مصرية، تعمل بالتخطيط وإقامة المناطق العمرانية وتجهيزها بجميع المرافق والخدمات، بالإضافة إلى تصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء على اختلاف مصادرها وشبكات توزيعها.

شركة إعمار مصر للتنمية صندوق تحيا مصر

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