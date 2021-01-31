التصديري للصناعات الغذائية: استثناء الفول الأخضر والمُعلب من قرار الحظر

كتبت-شيرين صلاح:

قال المجلس التصديري للصناعات الغذائية، في بيان اليوم الأحد، إن المجلس حصل على موافقة لاستثناء تصدير الفول الأخضر والمُعلب من وزارتي الصناعة والتجارة والتموين والتجارة الداخلية، من قرار حظر تصدير الفول.

وكانت وزارة الصناعة والتجارة أعلنت في أكتوبر 2020 قرارًا بوقف تصدير الفول لمدة ٣ أشهرًا، كما نص القرار على السماح بتصدير الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية بعد موافقة وزير التجارة والصناعة.

وقالت الوزيرة وقتها إن هذا القرار جاء بعد تنسيق كامل مع وزير التموين والتجارة الداخلية وذلك تنفيذاً للخطة الشاملة التي أقرتها الحكومة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع وبصفة خاصة السلع الأساسية وذلك ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة خلال المرحلة الحالية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال المهندس تميم الضوي، مدير التسويق بالمجلس التصديري للصناعات الغذائية، لمصراوي إن المجلس طالب وزارة الصناعة والتجارة بعد أيام من صدور قرار وقف تصدير الفول بالسماح للمصدرين بتصدير الفول المعلب والأخضر من القرار.

وأضاف أن المجلس طالب بذلك لأن الفول الأخضر والمُعلب لا يتم الطلب عليها بكثرة من المواطنين مثل الفول الجاف، لذا يفضل تصديره لإدخال عملة صعبة إلى البلد.

وجاءت تحركات المجلس استجابة للشركات المصرية حفاظاً على تعاقدات تلك الشركات وعلى النجاحات التي حققتها مصر في الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية بالإضافة إلى الحفاظ على تدفقات النقد الأجنبي من حصيلة صادرات تلك المنتجات، بحسب بيان المجلس.