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تراجع الطماطم وارتفاع البطاطس.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

10:30 ص الأحد 31 يناير 2021
تراجع الطماطم وارتفاع البطاطس.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

أسعار الخضر والفاكهة

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الطماطم والكوسة بين 25 و30 قرشا خلال تعاملات اليوم الأحد في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، بينما ارتفع سعر كيلو البطاطس 10 قروش.

واستقرت أسعار عدد من أصناف الفاكهة، اليوم، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الخضر والفاكهة خلال تعاملات اليوم وفقا لبيانات سوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1 و1.7 جنيه، بتراجع 30 قرشا.

البطاطس بين 1 و2.1 جنيه، بزيادة 10 قروش.

البصل بين 3 و5 جنيهات.

الكوسة بين 1.75جنيه و4 جنيهات، بتراجع 25 قرشا.

الفاصوليا بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.5 و3 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الملوخية بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الخيار البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه.

البرتقال السكري بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 4 جنيهات و14 جنيها.

الرمان بين 4 و8 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

أسعار الخضر والفاكهة الطماطم البطاطس سوق العبور

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