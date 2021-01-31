تراجع جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات اليوم
كتبت- شيرين صلاح:
تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في بداية تعاملات اليوم الأحد بنسبة بلغت 0.17% إلى مستوى 11558 نقطة.
وانخفض مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.21%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.25%.
كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع في نهاية تعاملات آخر جلسات الأسبوع يوم الأربعاء الماضي بنسبة بلغت 0.45% إلى مستوى 11578 نقطة.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
165418
عدد المصابين
-
129293
عدد المتعافين
-
9263
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
103066730
عدد المصابين
-
74683577
عدد المتعافين
-
2226548
عدد الوفيات
إعلان