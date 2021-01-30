اختيار شركة CMA CGM لإدارة وتشغل المحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية

كتبت-منال المصري:

قالت شركة CMA CGM الفرنسية في مجال الشحن البحري والخدمات اللوجستية إنها اختيرت لإدارة وتشغيل المحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية.

وقال رودولف سعادة، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة CMA CGM، في بيان صحفي اليوم السبت أن التقى بالرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير النقل الفريق كامل الوزير، وخلال الاجتماع أبدت السلطات المصرية رغبتها في الدخول بشراكة استراتيجية طويلة الأجل مع المجموعة لتشغيل وإدارة المحطة الجديدة للرصيف 55، متعدد الأغراض بميناء الإسكندرية.

ومن المقرر أن تبدأ العمليات بالمحطة الجديدة في عام 2022، وفقًا للبيان.

وأضاف البيان أن اختيار الرصيف 55 الجديد في الإسكندرية يتماشى مع رؤية المجموعة، للتطوير في مصر حيث سيخلق فرصًا لتعزيز خدماتها في مجالات النقل البحري والخدمات اللوجستية، في بلد يتمتع بإمكانات اقتصادية قوية، وهو خيار استراتيجي لتطوير عمليات CMA CGM في مصر.

وتبلغ مساحة المحطة الجديدة 560 ألف متر مربع مع وجود أرصفة بواجهة بحرية تصل إلى 2500 متر، وستبلغ طاقتها الاستيعابية حوالي 1.5 مليون حاوية مكافئة (عشرين قدمًا)، مما سيمهد الطريق للمجموعة لاستقبال سفنها ذات الطاقة الاستيعابية الأكبر وهذا سيمثل حلول إضافية للمصدرين والمستوردين المصريين، فضلًا عن تجارة الترانزيت.

وقال البيان إن هذه المحطة الجديدة ستتمكن من ربط مصر بمناطق جديدة كما ستعزز من وجود CMA CGM في البحر الأبيض المتوسط.

كما ستشمل هذه الشراكة أيضًا تطوير الحلول اللوجستية، والرقمنة، والمساهمة في تدريب الأجيال الشابة في المجالي البحري واللوجستي، بالإضافة إلى عدد من الاستثمارات الأخرى، وفقًا للبيان.