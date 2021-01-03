وزير البترول: إقبال متزايد من المواطنين على تحويل سياراتهم للعمل بالغاز

كتب- مصطفى عيد:

قال طارق الملا، وزير البترول، إن هناك إقبالاً متزايداً من المواطنين على تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي في ضوء الحوافز المقدمة من الدولة في هذا الصدد والمبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات وإحلال السيارات القديمة بسيارات تعمل بالوقود المزدوج (غاز وبنزين).

جاء ذلك خلال افتتاح وزير البترول، يرافقه خالد عبد العال محافظ القاهرة، محطة تموين السيارات بالغاز الطبيعي التابعة لشركة كارجاس بعد إعادة بنائها وتجديدها داخل محطة الاستاد التابعة لشركة التعاون للبترول وهو التطوير الذي نفذته شركة غاز مصر، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الأحد.

وتقدم المحطة خدمات متكاملة للمواطنين تتضمن التموين بالوقود السائل والغاز الطبيعي والشحن الكهربائي، وفقا للبيان.

وأكد وزير البترول والثروة المعدنية أن خطة عمل الوزارة تهدف إلى استدامة تأمين وتوفير إمدادات الوقود والغاز الطبيعي للسوق المحلي من خلال تنفيذ عدد من المشروعات لتطوير وتحسين كفاءة منظومة نقل وتداول وتسويق المنتجات البترولية والغاز الطبيعي بما يسهم في تلبية احتياجات المستهلكين بسهولة ويسر وأمان.

وأوضح الملا أن التسارع في تطوير ونشر محطات الوقود المتكاملة التي تقدم خدمات عصرية لم يكن ليتحقق إلا بفضل الإصلاح الاقتصادي والذي تضمن تصحيح السعر الذي وفر الموارد لتحقيق ذلك.

وأشار إلى أن هذا التصحيح أظهر قيمة الغاز الطبيعي كوقود للسيارات ضمن منظومة تموين السيارات لما يحققه من فوائد للدولة بزيادة الاعتماد على الغاز الطبيعي المتوافر محلياً ويدعم زيادة استثمارات الشركات المقدمة للنشاط ويحقق الوفر لقائد السيارة.

وشدد الوزير على الدعم والزخم الذي أحدثته المبادرة الرئاسية لزيادة عدد المستفيدين من خدمة التموين بالغاز الطبيعي كوقود، وأن تلك المبادرة تتكامل فيها وزارات الدولة وكذا المحافظين لتحقيق أهدافها من خلال تنسيق وتعاون مستمر بين الجميع في ظل القناعة والإيمان الكامل بما تحققه المبادرة من عوائد للدولة والمواطن المستفيد الأول من كافة الجهود المقدمة فى المبادرة مادياً وصحياً وبيئياً.

وأشار إلى تنظيم المبادرة مؤتمراً ومعرضاً غداً كرسالة من المبادرة للمواطنين بتكامل الدولة في تدعيم الاستفادة من الغاز الطبيعي كوقود باعتباره مشروعاً قومياً.

وقال الملا إن ظهور المحطة التي تم افتتاحها بهذا الشكل الجديد يساعد على انسيابية حركة الدخول والخروج وعدم تكدس السيارات بالمحطة وزيادة عدد المحطات التي تعمل بالغاز الطبيعي بما يسهم في تحفيز أصحاب السيارات الخاصة لتحويل سياراتهم للعمل بالوقود المزدوج (غاز / بنزين).

وأضاف أن هناك برامج عمل يجري تنفيذها تستهدف نشر محطات جديدة ومراكز تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي وإعادة تأهيل وتجديد المحطات القائمة خلال الفترة القادمة في العديد من المحافظات والمدن والمجمعات العمرانية الجديدة وشبكة الطرق القومية.

وذكر أن هذه البرامج تتضمن أيضا دراسة موقف محطات تموين السيارات بالبنزين والسولار القائمة المؤهلة من الناحية الفنية لأن تضاف لها خدمة تموين السيارات بالغاز الطبيعي سواء التابعة لقطاع البترول أو القطاع الخاص لمواجهة الطلب المتزايد على هذه الخدمة في إطار الالتزام الصارم بالمعايير واشتراطات الأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية.

وأوضح أنه بإضافة هذه الخدمات ستصبح هذه المحطات محطات تموين نموذجية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين سواء من الغاز الطبيعي أو الوقود السائل أو شحن السيارات بالكهرباء.

واستمع الوزير ومرافقوه إلى عرض من ناصر أمين رئيس شركة كارجاس أوضح خلاله أن متوسط مبيعات المحطة قبل التجديد بلغ حوالي 8 آلاف متر مكعب يومياً لتموين 550 سيارة، وأنه تمت زيادة طاقة المحطة من 4 نقاط إلى 8 نقاط لمضاعفة كمية المبيعات لتصبح 16 ألف متر مكعب يومياً تلبي احتياجات 1100 سيارة يومياً من الغاز الطبيعي.

كما تم تعديل وضع جزر التموين وذلك لسهولة حركة دخول وخروج السيارات والاستغلال الأمثل للمساحة مما أدى إلى انسيابية في حركة التموين لتنعكس على زيادة كميات مبيعات المحطة من الغاز الطبيعي، وفقا لناصر أمين.

ومن جانبه، أوضح عادل عياد رئيس شركة التعاون للبترول أن المحطة الممتدة على مساحة 2480 متراً مربعاً تم تطويرها لتصبح محطة متكاملة تواكب التطورات الحديثة بتقديمها خدمات التموين بالوقود السائل والغاز الطبيعي وشحن بالكهرباء، وتبلغ سعتها 35 ألف لتر بنزين 92 و95.

وأشار إلى أن المحطة تقدم خدمات التموين من خلال 7 طلمبات رباعية تمكنها من تموين 28 سيارة فى توقيت واحد، كما تتضمن خدمات توفير الزيوت وخدمات السيارات من إطارات وإكسسوارات وكذا خدمات السوبر ماركت والمطعم وغيرها.

وحضر الافتتاح عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ونائبيه للتجارة الداخلية والنقل والتوزيع خالد عثمان وأيمن نجيب، كما حضر الافتتاح مجدي جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس، ومحمود ناجي معاون الوزير لنقل وتداول المنتجات البترولية، ووائل جويد رئيس شركة غاز مصر، وجمال فتحي مساعد الرئيس التنفيذى لهيئة البترول للسلامة والصحة المهنية.