تعرف على أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الأحد، عند نفس مستوياتها أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 827 جنيهًا، كأمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 709 جنيها، وجرام الذهب عيار 24 سجل 945 جنيهًا، والجنيه الذهب 6616 جنيهًا.

واليوم عطلة رسمية في البورصات العالمية.