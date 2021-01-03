اجتماع حكومي خلال أيام لحسم مصير أسعار البنزين

القاهرة- مصراوي:

تجتمع لجنة تسعير المنتجات البترولية خلال أيام لتحديد مصير أسعار المنتجات البترولية خلال الربع الأول من عام 2021، وسط توقعات بتثبيتها.

وكان مصدر حكومي توقع تثبيت أسعار المواد البترولية خلال الربع الأول من العام القادم، وفقًا لآلية التسعير التلقائي للمواد البترولية.

وقال المصدر، لمصراوي في وقت سابق، إن اللجنة الخاصة بتحديد ومتابعة أسعار الوقود ستعقد اجتماعها خلال الأسبوع الأول من يناير الجاري، لتحديد أسعار المواد البترولية التي سيتم العمل بها لمدة ثلاثة أشهر من يناير حتى نهاية مارس.

وتعمل الحكومة على مراجعة أسعار الوقود كل ثلاثة أشهر وفق مجموعة من المتغيرات من بينها أسعار البترول العالمية وسعر صرف الدولار.

وبحسب المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، ستناقش اللجنة التقرير الخاص بأسعار البترول العالمية لاتخاذ قرار بشأن أسعار المواد البترولية "تمهيدا لعرض قرار وزيري البترول والمالية، على رئيس مجلس الوزراء لإصدار القرار النهائي بتحديد أسعار المواد البترولية الجديدة".

وذكر المصدر أن التقرير سيتضمن التغيرات التي شهدتها أسعار البترول العالمية، بالإضافة إلى تغيرات أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه، متوقعًا أن تثبت اللجنة أسعار الوقود في الربع الأول من العام.

وتراوح متوسط سعر بيع الدولار في البنوك خلال فترة الربع الرابع من 2020 بين 15.68 جنيه و15.80 جنيه وهو ما يعد أقل نسبيا مما كان عليه خلال فترة الربع الثالث من العام بين 15.78 جنيه و16.15 جنيه، بحسب بيانات البنك المركزي.

بينما تراوح سعر برميل البترول خام برنت خلال الربع الرابع من 2020 بين 37.45 و52.37 دولار، بحسب بيانات وكالة رويترز، وهو ما يعد أعلى نسبيا مما كان عليه خلال الربع الثالث من العام بين 39.69 و46.05 دولار، خاصة أن الشهر الأخير من الربع الرابع كان سعر البرميل فوق مستوى 50 دولارا أو قريبا منه.

وشهدت أسعار البترول العالمية ارتفاعا ملحوظا خلال شهر ديسمبر مع تصاعد الآمال بشأن سرعة وتيرة تعافي الاقتصاد العالمي وبالتالي ارتفاع الطلب على الخام، وذلك مع الأنباء المتلاحقة بشأن اعتمادات اللقاحات المختلفة ضد فيروس كورونا المستجد ونسب فعالياتها المرتفعة وبدء إنتاجها وتوزيعها للعديد من الدول.