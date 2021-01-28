5 مليارديرات أمريكيين يفقدون 20 مليار دولار من ثرواتهم في يوم واحد

كتب- مصطفى عيد:

أظهرت بيانات شبكة بلومبرج أن أكثر 5 مليارديرات خسارة خلال تعاملات أمس الأربعاء فقدوا 20.03 مليار دولار من ثرواتهم، ليصل مجموع ثرواتهم بعد الخسارة إلى 666.2 مليار دولار.

ويأتي ذلك بعدما تراجعت مؤشرات البورصة الأمريكية خلال جلسة تداول أمس، حيث انخفض مؤشرات ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 2.57% إلى 3750.77 نقطة، ومؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 2.05% إلى 30303.17 نقطة، ومؤشر ناسداك الخاص بأسهم التكنولوجيا بنسبة 2.61% إلى 13270.6 نقطة.

وكان الملياردير الأكثر خسارة أمس هو رجل الأعمال الأمريكي جيف بيزوس مؤسس شركة أمازون للتجارة الإلكترونية، وثاني أغنى رجل في العالم، حيث خسر نحو 5.08 مليار دولار من ثروته لتصل إلى 189 مليار دولار، وذلك بعد تراجع سعر سهم أمازون أمس بنسبة 2.81% خلال جلسة أمس إلى 3232.58 دولار.

وجاء في المركز الثاني بين الأكثر خسارة رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك مؤسس شركة تسلا للسيارات الكهربائية وسبيس إكس لتكنولوجيا الفضاء، وأغنى رجل في العالم، حيث خسر نحو 4.3 مليار دولار من ثروته أمس لتصل إلى نحو 206 مليارات دولار.

وجاءت خسارة إيلون ماسك بعد تراجع سهم شركة تسلا بنحو 18.93 دولار خلال تعاملات أمس بالبورصة الأمريكية بنسبة هبوط 2.14% ليصل سعر السهم إلى 864.16 دولار، وذلك بعد إعلان تسجيل الشركة أرباحا أقل من المتوقع خلال الربع الرابع من عام 2020، حيث سجلت صافي ربح بقيمة 270 مليون دولار.

وفي المركز الثالث بين أكثر الخاسرين، جاء الأمريكي مارك زوكربيرج مؤسس شركة فيسبوك وخامس أغنى شخص في العالم وذلك بخسارة 3.65 مليار دولار أمس لتصل ثروته إلى 103 مليارات دولار، وذلك بعد تراجع سعر سهم فيسبوك بنحو 9.91 دولار أمس بنسبة 3.51% إلى 272.14 دولار.

وجاء رجل الأعمال الأمريكي لاري بيج، أحد مؤسسي شركة جوجل وثامن أغنى شخص في العالم، في المركز الرابع بعد خسارته أمس 3.56 مليار دولار من ثروته لتصل إلى 85.5 مليار دولار، حيث انخفض سعر سهم جوجل في البورصة الأمريكية بنسبة 4.67% أمس إلى 1818.94 دولار.

وفي المركز الخامس جاء الأمريكي سيرجي برين، أحد مؤسسي شركة جوجل، وعاشر أغنى رجل في العالم، حيث خسر أمس 3.44 مليار دولار لتصل ثروته إلى 82.7 مليار دولار، وذلك أيضا بعد انخفاض سعر سهم جوجل خلال جلسة تداول أمس.