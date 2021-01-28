الضرائب: اتخذنا كافة الاستعدادات لنجاح موسم الإقرارات الحالي

كتب- مصطفى عيد:

قال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة اتخذت كافة الاستعدادات اللازمة لنجاح موسم الإقرارات الضريبية لعام 2020-2021، بحسب بيان من المصلحة اليوم الخميس.

وأضاف عبد القادر أن كافة الممولين سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين ملتزمون بتقديم الإقرار الضريبي إلكترونيًا، طبقًا لنص المادة ٣٢ من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠.

وذكر عبد القادر أن منظومة الإقرارات الضريبية المميكنة تسهم في رفع كفاءة الفحص والتحصيل الضريبي، وتوفير الوقت والجهد وحفظًا لصحة الممولين والعاملين بالمصلحة.

وأوضح أن تلك المنظومة الإلكترونية تهدف إلى مواكبة النظم العالمية، وتوفير قاعدة بيانات دقيقة بمعاملات البيع والشراء على مستوى الدولة؛ بما يسهم في التحقق من صحة البيانات الواردة بالإقرارات الضريبية.

وأشار عبد القادر إلى أن المصلحة تقوم بعقد سلسلة ندوات توعية ضريبية عن كيفية تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، كما تقوم بإعداد ونشر فيديوهات التوعية عبر قناة مصلحة الضرائب المصرية على اليوتيوب.

وقال إن المصلحة تقدم كافة التيسيرات للممولين خلال موسم تقديم الإقرارات عبر مركز الاتصال المتكامل التابع للمصلحة الذي يقوم باستقبال كافة الاستفسارات الخاصة بخطوات تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيًا من خلال الاتصال بالخط الساخن (16395)، أو من خلال البريد الإلكتروني info@eta.gov.eg .

وأضاف عبد القادر أن الممولين بمراكز كبار الممولين ومتوسطي الممولين وكبار المهن الحرة يقومون بتقديم إقراراتهم الضريبية على منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الجديدة اعتبارًا من أول يناير 2021، وذلك على الموقع الإلكتروني www.eta.gov.eg

وذكر أن ذلك يأتي مع استمرار الممولين بباقي مأموريات الجمهورية بتقديم إقراراتهم إلكترونيًا على الموقع الإلكتروني للمصلحة الحالي على www.incometax.gov.eg .

وناشد رئيس مصلحة الضرائب جميع الممولين بسرعة التسجيل بموقع الخدمات الإلكتروني للمصلحة حتى لا يحدث تزاحم وضغط كبير على الموقع في نهاية الموسم مما قد يؤثر سلبا على جودة وكفاءة خدمة تقديم الإقرارات إلكترونيًا.

وتتلقى مصلحة الضرائب الإقرارات الضريبية عن عام 2020، اعتبارا من أول يناير حتى 31 مارس 2021 للأشخاص الطبيعيين إلكترونيًا، كما تتلقى إقرارات الأشخاص الاعتبارية ممثلة في (شركات الأموال وشركات الأشخاص) اعتبارا من أول يناير وحتى نهاية أبريل المقبل أو خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة إلكترونيًا.