أكثر الكلمات إنتشاراً

التطعيم ضد كورونا تنصيب بايدن فيروس كورونا الطقس احتجاجات تونس زواج التجربة الدوري المصري تصفية الحديد والصلب لقاح كورونا قانون السايس

توفيق: إرسال ملفات عمال الحديد والصلب للقوى العاملة تمهيدا لتحديد التعويضات

05:47 م الأحد 24 يناير 2021
توفيق: إرسال ملفات عمال الحديد والصلب للقوى العاملة تمهيدا لتحديد التعويضات

هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال

كتب- مصطفى عيد:

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن وزارته أرسلت اليوم الأحد بيانات 6400 عامل وهم إجمالي عمال شركة الحديد والصلب لوزارة القوى العاملة تمهيدا لتحديد التعويضات التي سيحصلون عليها والتفاوض مع نقابة العاملين بالحديد والصلب وذلك بعد قرار الجمعية العمومية للشركة بتصفية مصنعها بحلوان.

وأضاف توفيق، خلال ندوة نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية اليوم الأحد، عقدت افتراضيا، أن الوزارة مستعدة لتعويض كل العاملين بمصنع الشركة بحلوان، وأنه ربما يتم الاستعانة بحدود ما يقرب من 200 شخص من بينهم ممن لديهم الكفاءات التي تحتاجها الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية.

وأكد الوزير أن تعويضات العاملين ستكون مجزية وسخية وكان توفير مصادر لتمويلها هو أحد الأسباب لتأخير قرار تصفية الشركة حوالي 3 أو 4 أشهر، بالإضافة إلى التخطيط لتقسيم الشركة وفصل الجزء الخاص بالمناجم وإنشاء شركة خاصة به وتصنيع المكورات ورفع نسبة الخام وتوريدها للمصانع الأخرى القائمة.

وأشار إلى أن قرار تصفية شركة الحديد والصلب جاء بعد التأكد من حتمية غلق المصنع لوقف الخسائر واستحالة وجود رؤية للتطوير، وعدم تقدم أحد كمشغل لإنقاذ المصنع رغم استعداد الحكومة لتحمل تسديد الخسارة السابقة وإمكانية عدم الحصول على أي جزء من الإيرادات.

وشدد الوزير على أنه ليس هناك نية لإغلاق أي شركة هناك احتمالية لتطويرها وإصلاحها حتى لو كانت مستمرة في الخسارة، ومنها مثلا ما يحدث حاليا مع شركات الغزل والنسيج التي خسرت مؤخرا 3.25 مليار جنيه ورغم ذلك هناك رؤية لإصلاح هذه الشركات وتطويرها.

وأوضح أنه تم أيضا إحياء شركة الدلتا للصلب وتم التخطيط لإنشاء خطين جديدين للإنتاج تم الانتهاء من تنفيذ الخط الأول منهما، وأيضا عمل مسبك جديد للمشغولات المعدنية بطاقة إنتاجية من 7 إلى 10 آلاف طن، وسيتم رفع إنتاج الشركة من 46 ألف طن إلى حوالي 500 ألف طن.

هشام توفيق قطاع الأعمال العام تصفية الحديد والصلب

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 160463

    عدد المصابين

  • 125603

    عدد المتعافين

  • 8853

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 98198827

    عدد المصابين

  • 70600628

    عدد المتعافين

  • 2102965

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:57 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأحد

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا