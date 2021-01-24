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التضامن تحذر من النصب باسمها لسرقة أموال المواطنين

04:47 م الأحد 24 يناير 2021
التضامن تحذر من النصب باسمها لسرقة أموال المواطنين

وزارة التضامن الاجتماعي

كتبت-ياسمين سليم:

نفت وزارة التضامن الاجتماعي أي صلة لها بما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من اتصال أشخاص يدعون انتسابهم للوزارة بمواطنين ويطلبون منهم إجراء تحويلات مالية مقابل خدمات من الوزارة.

وقالت الوزارة في بيان على صفحتها الرسمية على الفيسبوك اليوم الأحد إنها: "تهيب الوزارة بالمواطنين توخي الحذر تجاه محاولات النصب باسمها لسرقة أموالهم تحت مسمى تحديث البيانات أو تسهيل الحصول على مساعدات".

وتوضح الوزارة أن أية إجراءات أو قرارات جديدة يتم إعلانها عبر بيانات رسمية على موقعها الرسمي وحساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب البيان.

وزارة التضامن الاجتماعي النصب سرقة أموال المواطنين

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