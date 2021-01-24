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مبيعات محلية وأجنبية تهبط بالبورصة 1.1% بنهاية تعاملات اليوم الأحد

02:52 م الأحد 24 يناير 2021
مبيعات محلية وأجنبية تهبط بالبورصة 1.1% بنهاية تعاملات اليوم الأحد

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع نهاية تعاملات اليوم الأحد بنسبة بلغت 1.1% إلى مستوى 11525 نقطة.

بينما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.73%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.4%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة بلغت 14.19 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 12.03 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 26.22 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع في نهاية تعاملات الخميس الماضي بنسبة 0.48% إلى مستوى 11654 نقطة.

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