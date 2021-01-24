4.1 مليار جنيه استثمارات عامة مستهدفة في المنيا العام المالي الحالي

القاهرة- مصراوي:

قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن عدد المشروعات التنموية بمحافظة المنيا يصل إلى 327 مشروعًا، وإن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظة بخطة عام 2020-2021 تبلغ 4.1 مليار جنيه بنسبة زيادة 10.8% عن خطة عام 2019-2020، وتمثل 1.6% من الاستثمارات العامة الموزعة، بحسب بيان من وزارة التخطيط اليوم الأحد.

ويأتي إعلان وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ملامح "خطة المواطن الاستثمارية" في محافظة المنيا للعام المالي 2020-2021، في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الثاني على التوالي، بهدف تفعيل المشاركة المجتمعية، وإشراك المواطنين في التخطيط والمتابعة، وفقا للبيان.

وأوضحت هالة السعيد أن "خطة المواطن" تتضمن أبرز ملامح خطة التنمية المستدامة للعام المالي 2020-2021، على المستوى القومي، وأهم المؤشرات الاقتصادية لكل محافظة المتمثلة في الناتج المحلي الإجمالي، ومعدل النمو الحقيقي، ومعدل البطالة، وعدد المشتغلين، وغيرها من المؤشرات.

وقالت إن هذه الخطة تتضمن أيضا قيمة الاستثمارات العامة المُوجهة للمحافظة في خطة العام المالي 2020-2021، وتوزيعها على القطاعات المختلفة، وعدد المشروعات الجاري تنفيذها في كل محافظة.

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة المنيا بخطة عام 2020-2021، أشارت الوزيرة إلى توجيه استثمارات بقيمة 1.4 مليار جنيه لقطاع الإسكان وتطوير العشوائيات بنسبة 34%، ويخص قطاع التنمية المحلية استثمارات بقيمة 604.7 مليون جنيه بنسبة 14.7%.

وأوضحت الوزيرة أنه تم تخصيص 547.4 مليون جنيه لقطاع النقل من هذه الاستثمارات بنسبة 13.4%، إلى جانب توجيه 455 مليون جنيه لقطاع التعليم العالي بنسبة 11.1%، علاوة على توجيه 312.4 مليون جنيه لقطاع التعليم قبل الجامعي بنسبة 7.6%، بالإضافة إلى توجيه 570.5 مليون جنيه للقطاعات الأخرى بنسبة 19.2%.

وأضاف تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن أهم المستهدفات التنموية بقطاع الإسكان وتطوير العشوائيات بمحافظة المنيا في خطة 2020-2021 تتمثل في توجيه نحو 858.2 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب توجيه 117.5مليون جنيه لمشروعات الإسكان الاجتماعي.

وذكر أنه في قطاع التعليم قبل الجامعي تتمثل أهم المستهدفات التنموية في إنشاء 105 مدارس بإجمالي 1490 فصلا، مشيرا إلى برامج التنمية المحلية بالمحافظة المتمثلة في برنامج مد وتدعيم شبكات الكهرباء ومعدات الإنارة، وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية، وتحسين البيئة، ورصف الطرق وإنشاء الكباري والأنفاق، فضلا عن برنامج الأمن والمرور والإطفاء.

وأشار التقرير إلى ملامح مُبادرة "حياة كريمة" بمحافظة المنيا، حيث يبلغ حجم استثمارات المبادرة بالمحافظة إلى 734 مليون جنيه، وعدد القرى المستفيدة 25 قرية، بعدد مستفيدين 310 آلاف مواطن، وأهم القطاعات المستفيدة من المبادرة الصرف الصحي، والنقل، والري (تدبيش الترع)، ومياه الشرب.

وقالت هالة السعيد إن "خطة المواطن" ترتكز على التخطيط المبني على الأدلة، من خلال الاستفادة من قواعد البيانات ومؤشرات قياس الأداء في كافة المجالات التنموية، في محافظات الجمهورية الـ 27، بما يضمن سد الفجوات التنموية بين المحافظات المختلفة.