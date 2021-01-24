تعرف على أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الأحد، عند نفس مستوياتها أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 812 جنيهًا، هو نفس سعر أمس.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 696جنيهًا، وعيار 24 إلى 928 جنيهًا، فيما سجل الجنيه الذهب نحو 6496 جنيهًا.

واليوم عطلة رسمية في البورصات العالمية.