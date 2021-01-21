أرقام عن أبرز شكاوى عملاء الاتصالات بمصر في الربع الرابع من 2020 (فيديوجرافيك)

كتب- علاء حجاج:

رصد تقرير للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أهم المعلومات والأرقام المتعلقة بشكاوى مستخدمي خدمات الاتصالات سواء محمول أو إنترنت أو عملاء شركات تصنيع أجهزة الموبايل خلال الربع الرابع من عام 2020.

وبحسب التقرير، تلقى جهاز تنظيم الاتصالات 54.5 ألف شكوى من قبل المستخدمين تجاه مقدمي خدماتهم، تشمل 15.8 ألف شكوى من عملاء شركات الاتصالات.

وقال تنظيم الاتصالات إن مؤشرات حل شكاوى المستخدمين تحسنت خلال الربع الرابع، وارتفعت نسبة حل شكاوى المستخدمين بعد التصعيد للجهاز لتبلغ 96%، كما بلغ وقت حل الشكوى 2.2 يوم.

ويعرض التقرير أهم المؤشرات المتعلقة بشكاوى مستخدمي أجهزة المحمول وخدمات الهاتف المحمول والإنترنت الثابت، ونسبة ووقت حل الشكاوى بعد تصعيدها للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

ونشر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات فيديوجرافيك على صفحته على يوتيوب لعرض أهم ملامح التقرير الخاص بمنظومة متابعة شكاوى مستخدمي خدمات الاتصالات والذي جاء كالتالي.