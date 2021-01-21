مشتريات أجنبية تصعد بالبورصة بنهاية تعاملات اليوم الخميس

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع نهاية تعاملات اليوم الخميس بنسبة 0.48% إلى مستوى 11654 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.39%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.45%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة بلغت 37.2 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة بلغت 36.7 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة بلغت 523.5 ألف جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع في نهاية تعاملات أمس الأربعاء بنسبة 0.98% إلى مستوى 11598 نقطة.