أكثر الكلمات إنتشاراً

تنصيب بايدن فيروس كورونا الطقس احتجاجات تونس زواج التجربة الدوري المصري تصفية الحديد والصلب لقاح كورونا قانون السايس

مشتريات أجنبية تصعد بالبورصة بنهاية تعاملات اليوم الخميس

03:14 م الخميس 21 يناير 2021
مشتريات أجنبية تصعد بالبورصة بنهاية تعاملات اليوم الخميس

البورصة

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع نهاية تعاملات اليوم الخميس بنسبة 0.48% إلى مستوى 11654 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.39%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.45%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة بلغت 37.2 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة بلغت 36.7 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة بلغت 523.5 ألف جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع في نهاية تعاملات أمس الأربعاء بنسبة 0.98% إلى مستوى 11598 نقطة.

البورصة مؤشر البورصة

الخبر التالى:

التضامن توقع اتفاقية بـ 6 ملايين يورو لمواجهة كورونا مع الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 158963

    عدد المصابين

  • 124605

    عدد المتعافين

  • 8747

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 97230307

    عدد المصابين

  • 69732361

    عدد المتعافين

  • 2080304

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:عودة الأمطار الأربعاء.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 6 أيام مقبلة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا