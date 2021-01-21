خفض يصل لـ600 جنيه للطن.. الركود يدفع مصانع الحديد للبيع بأقل من الأسعار المعلنة

كتبت- شيرين صلاح:

قال خالد الدجوي رئيس شركة الماسة لتجارة الحديد، لمصراوي، إن عددًا من مصانع الحديد لجأت لتخفيض سعر بيع الحديد للتجار بأقل من السعر المعلن بحوالي 300 و600 جنيه للطن خلال الأيام الماضية.

وأضاف الدجوي، أن مصانع الحديد لجأت إلى بيع الطن بأقل من السعر المعلن بسبب تراكم المخزون لدى الشركات بالمخازن في ظل تراجع الطلب والركود بالأسواق.

ووفقا لقول الدجوي، ساعد أيضا ثبات أسعار الخامات العالمية مع بداية الشهر الجاري على إقدامهم على البيع بأقل من الأسعار المعلنة.

وكانت المصانع تتوقع مزيدا من الارتفاع في أسعار الخامات العالمية وبالتالي مزيدا من الارتفاع في أسعار السوق المحلي، لكنها استقرت ليسجل سعر طن الخردة حاليا 350 دولارا بالبورصات العالمية، بحسب ما قاله الدجوي، مشيرًا إلى أن ثبات الأسعار العالمية بسبب هدوء الطلب على الخامات من قبل الدول الكبرى مثل الصين، وتوفر المعروض منها أيضا.

وقال الدجوي، إن متوسط سعر طن الحديد المعلن تسليم أرض المصنع يصل إلى 13600 جنيه، ومتوسط سعر طن الحديد المستهلك يصل إلى 14 ألف جنيه.

وكانت أسعار حديد التسليح شهدت 4 زيادات متتالية بالسوق المحلي على مدار الشهرين الأخيرين من عام 2020، بحوالي 2500 جنيه للطن الواحد، وذلك بسبب ارتفاع الخامات بالبورصات العالمية، وفقا لما ذكره متعاملون بسوق الحديد لمصراوي في وقت سابق.

وتنتج مصر حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية.

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