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الضرائب: انتهاء مهلة التجاوز عن 50% من مقابل تأخير السداد في 12 فبراير

11:47 ص الخميس 21 يناير 2021
الضرائب: انتهاء مهلة التجاوز عن 50% من مقابل تأخير السداد في 12 فبراير

رضا عبد القادر

كتب- مصطفى عيد:

قال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المهلة الثالثة والأخيرة لقانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية بنسبة 50% تنتهي في 12 فبراير المقبل، بحسب بيان من الهيئة اليوم الخميس.

وأضاف أن هذه المبادرة تأتي في إطار استمرار المبادرات التي تقدمها الدولة لدعم النشاط الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن كاهل الممولين.

وأكد عبد القادر أن مأموريات الضرائب على مستوى الجمهورية تواصل تلقي طلبات الممولين الراغبين في الاستفادة من مزايا القانون رقم 173 لسنة 2020 والخاص بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية.

وكان القانون تضمن التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية بنسبة 90% خلال أول 60 يوما لتطبيقه، وهي الفترة التي انتهت في 15 أكتوبر الماضي، ثم التجاوز بنسبة 70% من هذه القيمة خلال الـ 60 يوما التالية والتي انتهت في 14 ديسمبر الماضي، ثم التجاوز عن 50% في الـ 60 يوما الثالثة والأخيرة فيه والتي تنتهي يوم 12 فبراير.

وأهاب رئيس مصلحة الضرائب بالممولين والمسجلين سرعة التوجه إلى المأمورية المختصة لتقديم طلب التجاوز وسداد الضريبية المستحقة للاستفادة من مزايا هذا القانون، مؤكدًا أن مركز الاتصالات المتكامل التابع لمصلحة الضرائب يتلقى كافة الاستفسارات على الخط الساخن (16395).

وأوضح عبد القادر أنه للاستفادة من هذا القانون يجب أن يكون الرسم أو الضريبة المُتعلقة بمقابل التأخير أو الضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية التي يتمتع بها الممول أو المسجل أو المُكلف مُستحقاً أو واجب الأداء- حسب الأحوال- قبل 17 أغسطس 2020.

كما يجب أن يقوم الممول أو المسجل أو المُكلف بسداد كامل أصل دين الضريبة من أجل التمتع بهذا الخصم، بحسب عبد القادر.

رضا عبد القادر مصلحة الضرائب تأخير السداد

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