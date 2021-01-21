الحكومة تبدأ تطبيق التخفيضات الإضافية على سعر وقود الطيران لدعم السياحة

كتب- مصطفى عيد:

أعلنت وزارة البترول في بيان لها اليوم الخميس، تطبيق التخفيضات الإضافية على سعر الوقود الخاص بقطاع الطيران بدءا من اليوم لتصل إلى 15 سنتا للجالون الواحد، وذلك حتى نهاية العام الجاري، وذلك في إطار حرص الدولة على تقديم الدعم المستمر لقطاع السياحة وتحفيز الطيران.

وقالت وزارة البترول إن الاتفاق على هذه التخفيضات جاء خلال الاجتماع الثالث بين طارق الملا وزير البترول، وخالد العناني وزير السياحة والاثار، ومحمد منار عنبة وزير الطيران المدني، أوائل يناير الجاري، لمناقشة عدد من الموضوعات لدعم القطاع السياحي وتحفيز الطيران.

وأضافت أن هذا القرار يأتي في ضوء التنسيق المستمر والتعاون الكامل بين الوزارات الثلاث لدعم هذه الأنشطة الحيوية.

وقال وزير البترول إن هذه المبادرة الجديدة تهدف إلى دعم قطاع السياحة وتحفيز الطيران والمساهمة في مواجهة التحديات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد على هذين القطاعين الحيويين.

ومن جانبه، أشاد وزير السياحة والآثار بهذه المبادرة التي ستساهم بشكل إيجابي في زيادة الحركة السياحية إلى مصر من خلال تحفيز الشركات العالمية لزيادة عدد رحلاتها للمقاصد السياحية المصرية، خاصة وأن حركة الطيران من الأنشطة الرئيسية التي لها تأثير مباشر في القطاع السياحي، وفقا للبيان.

وقال وزير الطيران إن قطاع البترول من القطاعات السباقة التي تدعم باستمرار حركة الطيران من خلال تلك المبادرات، فضلاً عن دوره الهام في توفير وقود الطيران في جميع مطارات الجمهورية، مشددا على أن هناك تنسيقا وتعاونا كاملا بين القطاعات الثلاثة.