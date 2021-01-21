مصر تودع "الكاحول" مع بدء تطبيق نظام "ACI" الجمركي أول أبريل المقبل

كتب- مصطفى عيد:

قال محمد معيط، وزير المالية، إنه بالتطبيق المتكامل للنظام الجمركي للتسجيل المسبق للشحنات "ACI" سوف تُودع المنافذ الجمركية ما يُعرف إعلاميًا بـ "الكاحول"، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الخميس.

وما يعرف بـ "الكاحول" هو ذلك الشخص مجهول الهوية الذي يكون الجاني في قضايا البضائع مجهولة المصدر، والشحنات المخالفة والمجرمة، ومن ثم تتخلص المنافذ أيضًا من البضائع المهملة والراكدة.

ويبدأ النظام الجمركي للتسجيل المسبق للشحنات "ACI" الانطلاق التجريبي فى أول أبريل المقبل، على أن يصبح إلزاميا في أول يوليو المقبل.

وذكر وزير المالية أن المرحلة الأولى لتطبيق النظام الجمركي الجديد تشمل المنافذ البحرية، وأنه تم إجراء الاختبارات الأولية لهذه المنظومة الإلكترونية للتأكد من فاعليتها قبل الانطلاق التجريبي.

وبحسب وزير المالية، يلتزم المستوردون والمستخلصون الجمركيون وفقًا للمنظومة الجديدة بتبادل بيانات ومستندات الشحنات إلكترونيًا والحصول على موافقة مسبقة قبل الشحن، مع قيام النظام بمنح الموافقة خلال ٤٨ ساعة من وقت تقديم الطلب، بحيث يتم حماية الحدود المصرية من أي مواد خطرة، وبدء إجراءات الإفراج المسبق عن الشحنات.

وأوضح الوزير أن النظام الجديد يتسق مع المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية الذي يحظى بدعم كبير ومتابعة دقيقة من القيادة السياسية، ويُسهم في تبسيط الإجراءات، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وخفض أسعار السلع بالأسواق المحلية.

وأشار إلى أن هذا النظام يسهم أيضا في تحسين ترتيب مصر في 3 مؤشرات دولية مهمة وهي التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلي، وذلك من أجل تحفيز بيئة الاستثمار، وجذب استثمارات جديدة، وتشجيع المستثمرين على التوسع في أنشطتهم الإنتاجية، وتعظيم تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

وأضاف الوزير أن النظام الجمركي للتسجيل المسبق للشحنات "ACI" يُسهم في زيادة معدلات التخليص المسبق للإجراءات قبل وصول البضائع، والإفراج الجمركي عن الشحنات فور وصولها للموانئ، من خلال الاستفادة بما يُتيحه النظام من تبادل مسبق لمعلومات ومستندات الشحنات إلكترونيًا؛ بحيث تكون الموانئ بوابات للعبور فقط وليست أماكن للتخزين.