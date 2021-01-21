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تراجع البطاطس والبصل.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الخميس

10:48 ص الخميس 21 يناير 2021
تراجع البطاطس والبصل.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الخميس

أسعار الخضر والفاكهة

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار كيلو البطاطس والبصل بين 5 قروش و50 قرشا خلال تعاملات اليوم الخميس في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس.

واستقرت أسعار عدد من أصناف الخضر والفاكهة الأخرى خلال تعاملات اليوم، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور اليوم.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1 و1.7 جنيه.

البطاطس بين جنيه و1.7 جنيه، بتراجع 5 قروش.

البصل بين 3 و5 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

الكوسة بين 1.5 و4.25 جنيه.

الفاصوليا بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.25 جنيه و3 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الملوخية بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الخيار البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه.

البرتقال السكري بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 4 جنيهات و14 جنيها.

الرمان بين 4 و7 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

أسعار الخضر الكوسة الفاصوليا الباذنجان أسعار الفاكهة الرمان الجوافة

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