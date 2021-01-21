أسعار الذهب العالمية تتراجع في أولى ساعات جلسة اليوم الخميس
كتبت- شيرين صلاح:
تراجعت أسعار الذهب العالمية بعد ساعات من بداية جلسة اليوم الخميس، مقارنة بمستوياتها أمس.
وهبط سعر الأوقية بنسبة بلغت 0.15% وبقيمة 2.76 دولار مقارنة بنهاية تعاملات أمس، ليسجل السعر 1868.15 دولار في تمام الساعة 10.20 صباحا بتوقيت القاهرة، وفقا لوكالة رويترز.
وكانت أسعار الذهب سجلت في ختام جلسة أمس الأربعاء 1870.91 دولار للأوقية.
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