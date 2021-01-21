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أسعار الذهب العالمية تتراجع في أولى ساعات جلسة اليوم الخميس

10:30 ص الخميس 21 يناير 2021
أسعار الذهب العالمية تتراجع في أولى ساعات جلسة اليوم الخميس

أسعار الذهب العالمية

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الذهب العالمية بعد ساعات من بداية جلسة اليوم الخميس، مقارنة بمستوياتها أمس.

وهبط سعر الأوقية بنسبة بلغت 0.15% وبقيمة 2.76 دولار مقارنة بنهاية تعاملات أمس، ليسجل السعر 1868.15 دولار في تمام الساعة 10.20 صباحا بتوقيت القاهرة، وفقا لوكالة رويترز.

وكانت أسعار الذهب سجلت في ختام جلسة أمس الأربعاء 1870.91 دولار للأوقية.

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