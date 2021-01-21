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البورصة تواصل الصعود مع بداية تعاملات اليوم الخميس

10:13 ص الخميس 21 يناير 2021
البورصة تواصل الصعود مع بداية تعاملات اليوم الخميس

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع بداية تعاملات اليوم الخميس بنسبة 0.19% إلى مستوى 11620 نقطة.

بينما هبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.04%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.15%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع في نهاية تعاملات أمس الأربعاء بنسبة 0.98% إلى مستوى 11598 نقطة.

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