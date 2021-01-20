وزيرة الصناعة من الخرطوم: مصر دائمًا لا تتأخر عن دعم أشقائها فى السودان

القاهرة- مصراوي:

أدلت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بتصريحات لعدد من وسائل الإعلام السودانية وذلك عقب وصولها -مساء اليوم- لمطار الخرطوم الدولى ، حيث كان فى استقبالها مدني عباس مدنى وزير الصناعة والتجارة السوداني ، والسفير حسام عيسى سفير مصر لدى السودان .

وقالت الوزيرة إن هذه الزيارة تأتي في إطار مشاركة مصر كضيف شرف الدورة ٣٨ لمعرض الخرطوم الدولي، حيث يشارك بالمعرض العديد من الشركات المصرية وذلك بهدف المساهمة فى تنمية العلاقات التجارية المشتركة بين مصر والسودان .

وأكدت أن العلاقات المصرية السودانية علاقات استراتيجية راسخة تؤكدها أواصر المحبة والتعاون التي تربط شعبي البلدين ، مضيفة أن مصر دائما لا تتأخر عن أشقائها فى السودان.

وأشارت جامع إلى أن الزيارة تتضمن إلى جانب افتتاح المعرض عدد من الفعاليات حيث سيتم عقد سلسلة مباحثات مع عدد من وزراء الحكومة السودانية، وعقد اجتماع لمجلس الأعمال في البلدين.

وقالت إن الوفد المصرى يضم نخبة من رجال القطاع الخاص المصرى الراغبين في الاستثمار في السوق السوداني والمساهمة في إحداث نقلة نوعية في مستوى العلاقات التجارية المشتركة خلال المرحلة المقبلة .

ومن جانبه عبر مدني عباس مدنى وزير الصناعة والتجارة السوداني عن ترحيبه بالوفد المصري، مؤكدا أن تنمية التعاون الصناعي المشترك مع مصر يمثل حجر الزاوية لتنمية التعاون الاقتصادي بين البلدين خلال المرحلة المقبلة .

وقال إن بلاده حريصة على الاستفادة من الخبرات المصرية الكبيرة في تطوير وتحديث الصناعة السودانية، مشيراً فى هذا الإطار إلى أهمية الدور المحوري للقطاع الخاص فى البلدين لدعم التعاون الاقتصادى المشترك وتحقيق الرخاء للشعبين المصرى والسودانى .