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مشتريات محلية تصعد بالبورصة في نهاية تعاملات اليوم

03:27 م الأربعاء 20 يناير 2021
مشتريات محلية تصعد بالبورصة في نهاية تعاملات اليوم

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء بنسبة 0.98% إلى مستوى 11598 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.06%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.27%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 30.29 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 16.38 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 13.91 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع في نهاية تعاملات أمس الثلاثاء، بنسبة 0.31% إلى مستوى 11485 نقطة.

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