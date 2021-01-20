مصر توقع اتفاقية جديدة مع شل للبحث عن البترول والغاز في البحر الأحمر

القاهرة- مصراوي:

وقع طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، مع شركة شل مصر اتفاقية جديدة للبحث عن البترول والغاز بمنطقة امتياز القطاع الاستكشافي (4) في المياه العميقة بالبحر الأحمر التابعة للشركة المصرية القابضة لجنوب الوادي بمساحة تقدر بـ3084 كيلو مترا مربعا.

وبحسب بيان من شركة شل اليوم الأربعاء، تمثل حصة شركة شل مصر 63% من مساحة منطقة الامتياز، بينما تمثل حصة شركة مبادلة للبترول الإماراتية 27%، وحصة شركة ثروة للبترول المصرية 10% من نصيب المقاول.

وقالت الشركة إن توقيع الاتفاقية يأتي في ضوء خطتها لتركيز استثماراتها الاستراتيجية في الدولة في مناطق الامتياز البحرية والمياه العميقة وسلسلة القيمة المضافة للغاز الطبيعي، خاصة وأن المناطق البحرية في البحر الأحمر تعد من المناطق الواعدة.

وتعد هذه الاتفاقية الثالثة للقطاعات الثلاثة التي أعلنت وزارة البترول عن فوز عدد من الشركات بها أول مزايدة عالمية للبحث عن البترول والغاز بالبحر الأحمر والتي طرحتها شركة جنوب الوادي القابضة للبترول في مارس 2018.

وكانت نتائج هذه المزايدة، التي تم إعلانها في ديسمبر 2019، تضمنت فوز شيفرون الأمريكية بالقطاع (1)، وشل بالقطاع (3)، وتحالف شل مع مبادلة الإماراتية بالقطاع (4) وهو المتعلق بهذه الاتفاقية.

ووقع طارق الملا وزير البترول الاتفاقيتين مع شيفرون وشل بخصوص قطاعي 1 و3، بحسب ما أعلنت وزارة البترول مطلع الشهر الجاري، وذلك ضمن 9 اتفاقيات بترولية جديدة للبحث عن البترول والغاز الطبيعي في مناطق شرق وغرب المتوسط والمياه الإقليمية بالبحر الأحمر وقعها الوزير مع 6 شركات عالمية ومصرية كبرى.

وبحسب بيان الشركة اليوم، أعرب خالد قاسم رئيس مجلس إدارة شركات شل في مصر عن سعادته بتوقيع اتفاقية القطاع الاستكشافي 4 (Block 4) لاستغلال البترول والغاز في مناطق الامتياز البحرية والمياه العميقة في منطقة البحر الأحمر، والذي يتماشى مع خبرة شل في الاستكشاف وإنتاج البترول والغاز من المناطق البحرية والمياه العميقة في جميع أنحاء العالم، وفقا للبيان.

وأشار قاسم إلى أن حصول شل على الامتيازات الجديدة تأتي متوافقة مع استراتيجيتها للتوسع في أعمالها بمشروعات الغاز في المناطق البحرية والمياه العميقة في مصر بما يحقق أهداف الدولة من التنمية المستدامة.

وقالت شل في بيانها إنها نجحت في إنجاز عدد من الأنشطة المختلفة في مجال الاستكشاف والانتاج بالمياه العميقة بمصر ومن ضمنها مشروع المرحلة 9 ب بمنطقة امتياز المياه العميقة بغرب الدلتا (WDDM).

وأشارت إلى الفوز بالمنطقتين البحريتين الجديدتين بدلتا النيل (المنطقتين 4 و6) والذي تم الإعلان عنهما في 2018 ضمن المزايدة العالمية للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" للبحث والتنقيب على البترول والغاز بمشاركة عدد من الشركات العالمية، مما يؤكد ثقة شركة شل في مناخ الاستثمار، بحسب البيان.