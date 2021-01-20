مسؤول باتحاد الصناعات: ميكنة الضرائب تسهم في حصر القطاع غير الرسمي

كتب- مصطفى عيد:

قال محمد البهي، رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات، إن تطبيق مشروع الميكنة الشاملة لمصلحة الضرائب سيسهم في حصر القطاع غير الرسمي الذي تنامى في الفترة الأخيرة بشكل كبير.

وبحسب بيان من مصلحة الضرائب اليوم الأربعاء، أضاف البهي أن تنامي القطاع غير الرسمي كان له تأثير سلبي ليس فقط على حصيلة الدولة، ولكن أيضًا كان له على رجال الصناعة في مصر، لأنه يسبب منافسة غير عادلة نتيجة تحرر العاملين بهذا الاقتصاد من الضرائب والرسوم وخروجهم من المنظومة الضريبية بشكل كامل.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية تحت عنوان "منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الجديدة" لتوعية ممولي كبار ومتوسطي الممولين وكبار المهن الحرة بالمنظومة وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأوضح البهي أن تقديم الإقرارات والفواتير إلكترونيًا سيؤدي إلى ضبط المجتمع بشكل عام، مؤكدا أن رجال الصناعة يعتبرون أكثر المستفيدين من هذه المنظومة المميكنة، لأن الصناعة أكثر قطاع منتظم في دفع الضرائب ومساندة الدولة.

وذكر أن اتحاد الصناعات شريك لمصلحة الضرائب من أول طريق تطبيق مشروع الميكنة، حيث أبلت وزارة المالية بلاءً حسنا في سبيل التفاعل مع المبادرة التي أطلقتها القيادة السياسية للتحول الرقمي على مستوى الجمهورية، وأصبحت أغلب الخدمات التي تقدمها وزارة المالية ومصالحها الإيرادية مميكنة حاليًا.

وأشار البهي إلى أن قيادات مصلحة الضرائب استطاعت أن تشرح وجهة نظر المصلحة في تطبيق نظام الميكنة الشاملة، الذي يصب في مصلحة الممول في المقام الأول لأنه في كل الاحوال يتم توثيق كل التعاملات، وفي هذه الحالة ستنحصر وتتضاءل مساحة الخلاف بين الممول والمصلحة في المرحلة القادمة.

وقال محمد البهي إنه سيتم اعتماد تقريبًا كل ما يقدم من مستندات وهو ما يصب في مصلحة الممول ومصلحة الحصيلة للدولة.

وقال ثروت عبد الباقي، وكيل وزارة بقطاع المعلومات بمصلحة الضرائب، إن الممولين بمراكز كبار ومتوسطى الممولين وكبار المهن الحرة عليهم تقديم إقراراتهم إلكترونيًا على منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الجديدة على www.eta.gov.eg

وقال عادل محجوب، مدير عام مساعدة المسجلين بمنطقة جنوب الجيزة، إن مزايا منظومة الإقرارات المميكنة الجديدة والتي تم تطبيق المرحلة الأولى منها على مراكز كبار ومتوسطى الممولين ومركز كبار المهن الحرة بداية من أول يناير 2021 تتمثل في تحقيق السهولة والكفاءة والفاعلية.

وأضاف أن المنظومة تتيح خاصية التحقق من الأخطاء أثناء ملء النموذج من خلال إظهار عدد الأخطاء وأماكن وجود الخطأ.

وشرح عادل محجوب خطوات التسجيل في المنظومة من خلال الدخول على موقع مصلحة الضرائب www.eta.gov.eg قائلًا إن خطوات التسجيل ثلاثة أولًا إنشاء حساب مستخدم جديد، ثانيًا ربط حساب المستخدم ببيانات تسجيل ضريبي موجود، ثالثًا إضافة وكلاء عن الممول.

كما شرح محجوب كيفية تقديم إقرار الضريبة على القيمة المضافة نموذج 10، ونموذج 111.