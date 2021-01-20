أسعار الذهب في مصر تواصل الصعود لليوم الثالث على التوالي اليوم الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي لليوم الثالث على التوالي وزاد الجرام 3 جنيهات، مقارنة بأسعار أمس.

وكانت أسعار الذهب صعد في مصر 4 جنيهات خلال تعاملات أمس الثلاثاء، وزاد الجرام جنيهين أول أمس، ليصبح إجمالي الارتفاع على مدار الثلاثة أيام 9 جنيهات.

قال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم 810 جنيهات مقابل 807 جنيهات، أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 694 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 926 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6480 جنيهات.

وعالميًا، ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بنسبة 0.73%، وزاد سعر الأوقية لتسجل بنحو 13.4 دولارا لتسجل 1853.67 دولارًا في تمام الساعة 12:42 ظهراً بتوقيت القاهرة، وفقا لوكالة بلومبرج.