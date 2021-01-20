"جنوب الوادي" للبترول تخطط لحفر 11 بئرا استكشافية خلال العام المالي المقبل

كتب- مصطفى عيد:

قال علاء البطل، رئيس شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول "جنوب"، إنه من المخطط حفر 11 بئراً استكشافية خلال عام 2021-2022 باستثمارات تزيد على 37 مليون دولار، مشيرا إلى أن هذا العدد قابل للزيادة بناءً على نتائج حفر تلك الآبار.

وبحسب بيان من وزارة البترول اليوم الأربعاء، أضاف البطل أنه من المخطط أن يبلغ متوسط الإنتاج الكلي للشركات التابعة لـ "جنوب" خلال العام المالي المقبل حوالي 27.6 ألف برميل زيت يومياً، مستعرضا أهم ملامح الخطة الاستثمارية في مختلف الأنشطة البترولية التى تشرف عليها الشركة بجنوب مصر.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة لشركة جنوب الوادي القابضة للبترول، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، برئاسة طارق الملا وزير البترول، وبحضور أشرف عبد الباري محافظ أسوان، وأشرف الحجاوي محافظ قنا، وعمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، ومصطفى ألهم محافظ الأقصر، لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي 2021-2022.

وخلال الاجتماع، أوضح وزير البترول أن منطقة البحر الأحمر ستشهد خلال الفترة القادمة حقبة جديدة من أنشطة البحث والاستكشاف وتنمية وإنتاج البترول والغاز في ضوء الاتفاقيات التي تم توقيعها مؤخراً مع كبرى شركات البترول العالمية شيفرون، وشل، ومبادلة، بالشراكة مع شركة ثروة المصرية للبترول.

وأشار إلى أن ذلك يأتي عقب طرح أول مزايدة عالمية للبحث عن البترول والغاز لأول مرة بالمنطقة عقب ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية، والانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع البحث السيزمي لتجميع البيانات بمنطقة البحر الأحمر.

وذكر الوزير أنه من المخطط البدء في المرحلة الثانية من المشروع المشترك لتجميع البيانات بمنطقة البحر الأحمر تمهيداً لطرح مزايدات عالمية أخرى خلال الفترة المقبلة، مضيفا أنه يجري دراسة وتقييم البيانات الخاصة بمنطقة جنوب مصر الواعدة لطرحها مستقبلاً في مزايدات عالمية جديدة.

وطالب وزير البترول الشركة بالإسراع بمشروعات الخطة القومية لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل بمحافظات الصعيد لتعظيم الاستفادة من الغاز الطبيعي ودعم الخطط القومية لتنمية الصعيد، تيسيراً على المواطنين وتلبية لاحتياجات عملاء النشاط الصناعي والتجاري.

كما أكد أهمية المتابعة المستمرة والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لتنفيذ خطط الدولة في التوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات وإنشاء محطات تموين جديدة في مختلف محافظات الوجه القبلي.

وأوضح الوزير أنه تم بدء التشغيل التجريبي لمجمع إنتاج البنزين عالي الأوكتان، ويجري تنفيذ مشروع إنتاج السولار بأسيوط مما يساهم إيجابياً في استدامة توفير احتياجات محافظات الصعيد من المنتجات البترولية.

وحضر أعمال الجمعية أشرف فرج وكيل أول وزارة البترول للاتفاقيات والاستكشاف، وعابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، ونوابه، ومجدي جلال رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، وهشام لطفي مساعد الوزير للشئون القانونية، وأشرف قطب رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بالوزارة.

كما حضر أعمال الجمعية أحمد رأفت وكيل أول الجهاز المركزي للمحاسبات، ومحمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بقطاع البترول، ويوسف الغرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي.