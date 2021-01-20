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تعاقدات مدينة نصر للإسكان تحقق رقمًا قياسيًا وتصل لـ 7 مليارات جنيه في 2020

10:50 ص الأربعاء 20 يناير 2021
تعاقدات مدينة نصر للإسكان تحقق رقمًا قياسيًا وتصل لـ 7 مليارات جنيه في 2020

شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير

كتبت- ياسمين سليم:

قالت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير إنها سجلت حجوزات وتعاقدات قياسية العام الماضي وذلك للعام الخامس على التوالي بقيمة أكبر من 7 مليارات جنيه بنسبة زيادة 11%.

وأضافت الشركة في بيان للبورصة اليوم الأربعاء أن الزيادة في التعاقدات تعود بفضل الطلب القوي على المشروعات السكنية للشركة بتاج سيتي وسراي، فضلًا عن يع قطعتي أرض لإقامة مشروعات سكنية متكاملة الخدمات.

وبلغت المبيعات التعاقدية والحجوزات لمشروع تاج سيتي العام الماضي قيمة 1.229 مليار جنيه وسراي 2.998 جنيه.

وباعت الشركة قطعتي أرض بمشروعات سكنية بتاج سيتي بقيمة 1.981 مليار جنيه.

وقال أحمد الهيتمي، العضو المنتدب لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، إننا سعداء لتحقيق رقم قياسي جديد في التعاقدات والحجوزات رغم ما مر به السوق العقاري والنشاط الاقتصادي بصفة عامة العام الماضي نتيجة جائحة كورونا.

وبحسب البيان تطور الشركة ما يزيد عن 10 آلاف وحدة عقارية في مراحل التطوير والتصميم بمشروعاتها الخمسة الرئيسية بالقاهرة الكبرى.

شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير المشروعات السكنية شركة بتاج سيتي وسراي

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