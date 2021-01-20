أكثر الكلمات إنتشاراً

زواج التجربة فيروس كورونا قانون السايس الطقس احتجاجات تونس تصفية الحديد والصلب لقاح كورونا الدوري المصري المصالحة الخليجية السنة الجديدة 2021

قبول استقالة صفوان ثابت من شركة جهينة وتعيين أحمد الوكيل في مجلس الإدارة

10:33 ص الأربعاء 20 يناير 2021
قبول استقالة صفوان ثابت من شركة جهينة وتعيين أحمد الوكيل في مجلس الإدارة

صفوان ثابت

كتبت- ياسمين سليم:

قرر مجلس إدارة شركة جهينة للصناعات الغذائية، قبول استقالة صفوان ثابت، من عضوية مجلس الإدارة، وذلك خلال اجتماع عقد أمس للمجلس.

وبحسب قرارات مجلس إدارة الشركة المرسلة للبورصة اليوم الأربعاء فإن مجلس الإدارة قرر بالإجماع قبول استقالة صفوان ثابت، من عضوية مجلس الإدارة وتعيين أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، عضوًا بمجلس الإدارة.

وقرر مجلس الإدارة الدعوة لجمعية عمومية للانعقاد للنظر والتصويت على إضافة عضوين مستقلين إضافيين من ذوي الخبرة لمجلس إدارة الشركة.

وفي ديسمبر الماضي وافق مجلس إدارة الشركة بالإجماع، على تعيين الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد الدغيم، رئيسا لمجلس الإدارة غير تنفيذي، خلفا لصفوان ثابت، بعدما تحفظت عليه النيابة العامة على ذمة تحقيقات.

وتأسست جهينة للصناعات الغذائية عام 1983، وهي شركة مصرية تتخصص في إنتاج ومعالجة وتعبئة مجموعة متنوعة من منتجات الألبان والعصائر وكذلك منتجات الطهي.

صفوان ثابت شركة جهينة أحمد الوكيل البورصة

الخبر التالى:

تعاقدات مدينة نصر للإسكان تحقق رقمًا قياسيًا وتصل لـ 7 مليارات جنيه في 2020

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 157275

    عدد المصابين

  • 123495

    عدد المتعافين

  • 8638

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 94869153

    عدد المصابين

  • 67688983

    عدد المتعافين

  • 2028894

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:جبالي يفتتح الجلسة العامة لمواجهة وزير التربية والتعليم بملاحظات النواب

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا