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لخدمات الإنترنت وأعطال المحمول.. خطوات تقديم شكوى لمستخدمي الاتصالات

02:36 م السبت 02 يناير 2021
لخدمات الإنترنت وأعطال المحمول.. خطوات تقديم شكوى لمستخدمي الاتصالات

شركات المحمول

كتب -علاء حجاج:

يعاني الكثير من المستخدمين من بعض المشاكل المتعلقة بخدمات الاتصالات مثل ضعف التغطية لشبكات المحمول أو انقطاع خدمات الأرضي والإنترنت، أو مشاكل مالية متعلقة بالفواتير أو طرق المحاسبة.

ويمكن لمستخدمي خدمات الاتصالات المتضررين تقديم شكواهم للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بعدة طرق منها الاتصال بالرقم المختصر 155.

وتشمل الشكاوى التي يختص بها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات "توصيل وتغطية شبكات الاتصالات -وخدمات الإنترنت -وتأخير إصلاح الأعطال -والفواتير وطرق محاسبة خدمات الاتصالات -وتوصيل خدمات الاتصالات -وأجهزة التليفون المحمول".

طريقة تقديم الشكاوى لتنظيم الاتصالات:

الاتصال برقم 155 من 8 صباحًا – 10 مساءً طوال أيام الأسبوع، ما عدا يومي الجمعة والسبت من 10 صباحًا إلى 10 مساءً.

البريد الإلكتروني complaints@tra.gov.eg

من خلال خدمة الواتس آب عبر الأرقام التالية 01015515155– 01111115150 – 01551515505 – 01202155155.

منصة تلقي شكاوى مستخدمي الاتصالات https://complaints.tra.gov.eg

منصات الجهاز على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك –ولينكدان – وانستجرام – وتويتر".

ولضمان بحث شكاوى المستخدمين بطريقة فعالة وسريعة يتوجب على المستخدم توفير معلومات مفصلة تشمل:

اسم الشاكي وعنوانه وأرقام التليفونات التي يمكن الوصول له عليها وكذلك البريد الإلكتروني إن وجد.

تفاصيل عن الشكوى تشمل اسم المشغل أو مقدم الخدمة وأرقام التليفونات التي يمكن الوصول له عن طريقها وتفاصيل عن الجهة التي تقدم فيها بشكوى لدى المشغل ورقم الشكوى الذي حصل عليه من المشغل.

تقديم أي أوراق قد تكون ذات أهمية مثل العقد المبرم بين المستخدم والمشغل أو مقدم الخدمة الذي يتم بموجبه تقديم الخدمة أو أية فواتير تثبت قيام المستخدم بدفع ثمن الخدمة المقدمة خاصة في النزاعات التي تحتوي على أمور مالية.

نتيجة الشكوى:

يلتزم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتحقيق في شكاوى المستخدمين خلال مدة 5 أيام عمل بحد أقصى وتكون نتائج التحقيق كالآتي:

اعتذار رسمي من المشغل أو مقدم الخدمة.

تفسير مرضي لأسباب المشكلة وما اتخذ لعلاج المشكلة.

تعويض مادي في الحالات التي تتطلب تعويض مادي.

تعهد من المشغل أو مقدم الخدمة بعدم تكرار المشكلة مرة أخرى في حالة المشاكل الناتجة عن سوء تصرف من المشغل أو مقدم الخدمة.

وفي حالة تكرار الشكوى من خدمة معينة أو مشغل معين بما يجعلها شكوى عامة يتدخل الجهاز للفت نظر المشغل أو مقدم الخدمة للمشكلة ويوصي بتغيير بعض سياسات عمل المشغل بما يحل المشكلة.

ويتطلب الأمر في بعض الأحيان تدخل تنظيمي على نطاق واسع لوضع ضوابط لتقديم خدمة معينة تكون مرضية لعامة المستخدمين.

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