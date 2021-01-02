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أسعار الذهب والبترول والدولار تبدأ العام الجديد على مكاسب

10:38 ص السبت 02 يناير 2021
أسعار الذهب والبترول والدولار تبدأ العام الجديد على مكاسب

دولارات

القاهرة-وكالات:

حققت أسعار الذهب والبترول والدولار مكاسب في أولى جلسات التداول أمس خلال العام الجديد، وفقًا لبيانات وكالة بلومبرج.

وأنهت أسعار الذهب العالمية أولى جلسات التداول في العام الجديد، أمس مرتفعة.

وصعد الذهب بقيمة طفيفة إلى 1898.6 دولار للأوقية بنسبة ارتفاع 0.02% مقارنة ببداية الجلسة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

واليوم وغد عطلة رسمية في البورصات العالمية.

وحققت أسعار البترول صعودًا في أولى جلسات تداول العام الجديد، ليسجل خام مزيج برنت ارتفاعًا بنسبة 0.33% إلى 51.80 دولار للبرميل، كما ارتفع خام غرب تكساس بنسبة 0.25% إلى 48.62 دولار للبرميل.

وارتفع سعر الدولار مقابل اليورو بنسبة طفيفة بلغت 0.0701% ليسجل 0.8187 يورو، فيما انخفض الدولار الأمريكي مقابل الجنيه الإسترليني بنسبة 0.313% ليسجل 0.7316 جنيه إسترليني.

وسجل الدولار صعودًا مقابل الين الياباني بنسبة 0.00997% إلى 103.2 ين، كما ارتفع مقابل الفرنك السويسري بنسبة 0.5446% إلى 0.8861 فرنك.

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