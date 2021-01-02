المكرونة يتراجع 5 جنيهات.. أسعار السمك اليوم في سوق الجملة

كتبت-دينا خالد:

تراجع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 5 جنيهات، خلال تعاملات اليوم السبت، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستواه أمس، ليتراوح بين 60 و75 جنيهًا.

واستقر سعر كيلو الجمبري، خلال تعاملات الأسبوع، ليتراوح اليوم بين 300 جنيه و350 جنيهًا.

واستقر سعر كيلو الكابوريا، اليوم، ليتراوح بين 30 و130 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو السمك البلطي، بين 16 و18 جنيهًا، وهو نفس سعر أمس، وسعر كيلو السمك البوري بين 38 و42 جنيهًا.

وبلغ سعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 جنيهًا و100 جنيه، وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 70 جنيهًا و110 جنيهات.