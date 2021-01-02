أكثر الكلمات إنتشاراً

وحيد حامد السنة الجديدة 2021 لقاح كورونا أسعار الذهب الدوري المصري الطقس فيروس كورونا سد النهضة مذبحة شبرا الخيمة

المكرونة يتراجع 5 جنيهات.. أسعار السمك اليوم في سوق الجملة

10:11 ص السبت 02 يناير 2021
المكرونة يتراجع 5 جنيهات.. أسعار السمك اليوم في سوق الجملة

أسعار الأسماك

كتبت-دينا خالد:

تراجع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 5 جنيهات، خلال تعاملات اليوم السبت، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستواه أمس، ليتراوح بين 60 و75 جنيهًا.

واستقر سعر كيلو الجمبري، خلال تعاملات الأسبوع، ليتراوح اليوم بين 300 جنيه و350 جنيهًا.

واستقر سعر كيلو الكابوريا، اليوم، ليتراوح بين 30 و130 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو السمك البلطي، بين 16 و18 جنيهًا، وهو نفس سعر أمس، وسعر كيلو السمك البوري بين 38 و42 جنيهًا.

وبلغ سعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 جنيهًا و100 جنيه، وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 70 جنيهًا و110 جنيهات.

أسعار الأسماك سوق الجملة

الخبر التالى:

أسعار الذهب والبترول والدولار تبدأ العام الجديد على مكاسب

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 136644

    عدد المصابين

  • 111451

    عدد المتعافين

  • 7576

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 82981032

    عدد المصابين

  • 58731700

    عدد المتعافين

  • 1809633

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:وفاة الكاتب الكبير وحيد حامد.. والجنازة ظهر اليوم

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا