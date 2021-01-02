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تعرف على أسعار الخضر والفاكهة ببداية الأسبوع في سوق الجملة

10:00 ص السبت 02 يناير 2021
تعرف على أسعار الخضر والفاكهة ببداية الأسبوع في سوق الجملة

أسعار الخضر والفاكهة

كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار عدد من الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم السبت عند أسعار أمس الجمعة.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور اليوم.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

البطاطس بين 1.25 و2.25 جنيه.

البصل بين 3.5 و5.5 جنيه.

الكوسة بين 2 و4.5 جنيه.

الفاصوليا بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الملوخية بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الخيار البلدي بين 1.5 و3.5 جنيه.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 2 و4.5 جنيه.

البرتقال السكري بين 2.5 و4.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 3 و9 جنيهات.

الرمان بين 3 و5 جنيهات.

الجوافة بين 5 و7 جنيهات

أسعار الخضر والفاكهة سوق العبور

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