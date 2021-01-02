أسعار الذهب العالمية تنهي أولى جلسات العام الجديد على ارتفاع

القاهرة-وكالات:

أنهت أسعار الذهب العالمية أولى جلسات التداول في العام الجديد، أمس مرتفعة.

وصعد الذهب بقيمة طفيفة إلى 1898.6 دولار للأوقية بنسبة ارتفاع 0.02% مقارنة ببداية الجلسة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

واليوم وغد عطلة رسمية في البورصات العالمية.