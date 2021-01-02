أسعار الذهب العالمية تنهي أولى جلسات العام الجديد على ارتفاع
09:21 ص السبت 02 يناير 2021
القاهرة-وكالات:
أنهت أسعار الذهب العالمية أولى جلسات التداول في العام الجديد، أمس مرتفعة.
وصعد الذهب بقيمة طفيفة إلى 1898.6 دولار للأوقية بنسبة ارتفاع 0.02% مقارنة ببداية الجلسة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.
واليوم وغد عطلة رسمية في البورصات العالمية.
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