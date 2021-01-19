100 جنيه عن كل عامل.. اتحاد المستثمرين يخاطب المصانع للتبرع لتوفير لقاح كورونا للعمال
كتبت- نرمين إبراهيم:
قال الدكتور صبحى نصر نائب رئيس اتحاد المستثمرين، لمصراوي، اليوم الاثنين، إن اتحاد المستثمرين خاطب المصانع العاملة في مصر من أجل التبرع لصالح "صندوق تحيا مصر " للمساهمة في توفير لقاح كورونا للعاملين بمصانعهم.
وأضاف نصر أنه من المقرر أن يتبرع أصحاب المصانع بواقع 100 جنيه عن كل عامل ثمن جرعتين من اللقاح بتكلفة 6 دولارات، وأنه سيتم جمع هذه التبرعات لصندوق تحيا مصر المعني بتوفير لقاح كورونا.
وقال الدكتور محرم هلال رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين إن المصانع رحبت بمبادرة جمع التبرعات من أجل توفير اللقاحات وتطعيم العاملين بمصانعها، وذلك في إطار المسئولية الاجتماعية التي يتحملها المستثمرون والقطاع الصناعي والإنتاجي تجاه الدولة.
وأضاف أن عدد المصانع التي من المقرر أن تجمع التبرعات يصل إلى 40 ألف مصنع التابعين لاتحاد المستثمرين ويعمل بها 350 ألف عامل.
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