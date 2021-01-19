أكثر الكلمات إنتشاراً

زواج التجربة فيروس كورونا قانون السايس الطقس احتجاجات تونس تصفية الحديد والصلب لقاح كورونا الدوري المصري المصالحة الخليجية السنة الجديدة 2021

100 جنيه عن كل عامل.. اتحاد المستثمرين يخاطب المصانع للتبرع لتوفير لقاح كورونا للعمال

06:50 م الثلاثاء 19 يناير 2021
100 جنيه عن كل عامل.. اتحاد المستثمرين يخاطب المصانع للتبرع لتوفير لقاح كورونا للعمال

الدكتور صبحى نصر

كتبت- نرمين إبراهيم:

قال الدكتور صبحى نصر نائب رئيس اتحاد المستثمرين، لمصراوي، اليوم الاثنين، إن اتحاد المستثمرين خاطب المصانع العاملة في مصر من أجل التبرع لصالح "صندوق تحيا مصر " للمساهمة في توفير لقاح كورونا للعاملين بمصانعهم.

وأضاف نصر أنه من المقرر أن يتبرع أصحاب المصانع بواقع 100 جنيه عن كل عامل ثمن جرعتين من اللقاح بتكلفة 6 دولارات، وأنه سيتم جمع هذه التبرعات لصندوق تحيا مصر المعني بتوفير لقاح كورونا.

وقال الدكتور محرم هلال رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين إن المصانع رحبت بمبادرة جمع التبرعات من أجل توفير اللقاحات وتطعيم العاملين بمصانعها، وذلك في إطار المسئولية الاجتماعية التي يتحملها المستثمرون والقطاع الصناعي والإنتاجي تجاه الدولة.

وأضاف أن عدد المصانع التي من المقرر أن تجمع التبرعات يصل إلى 40 ألف مصنع التابعين لاتحاد المستثمرين ويعمل بها 350 ألف عامل.

صبحى نصر اتحاد المستثمرين لقاح كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 157275

    عدد المصابين

  • 123495

    عدد المتعافين

  • 8638

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 94869153

    عدد المصابين

  • 67688983

    عدد المتعافين

  • 2028894

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:توجيهات حكومية عاجلة لمواجهة الأمطار وسوء الأحوال الجوية

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا