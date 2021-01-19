وفد من منطقة التجارة الحرة الإفريقية يزور اقتصادية قناة السويس للتعرف على الفرص الاستثمارية

كتبت- ياسمين سليم:

زار وفد من منطقة التجارة الحرة الإفريقية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، للتعرف على المنطقة والفرص الاستثمارية بها وبحث سبل التعاون المشترك، بحسب بيان من المنطقة الاقتصادية اليوم الثلاثاء.

وقال وامكيلي ميني، سكرتير عام منطقة التجارة الحرة الإفريقية، في البيان إنه سيرافق وفدًا من وزراء التجارة بالدول الإفريقية في زيارة لمصر خلال إبريل المقبل للتعرف على الفرص الاستثمارية بشكل أكبر ودفع التعاون التجاري بين بلدان القارة السمراء.

وبحسب البيان قدم طارق هاشم، مدير عام علاقات المستثمرين، عرضًا وشرحًا تفصيليًا عن المنطقة والمناطق الصناعية والموانئ التابعة وكذلك البنية التنظيمية والتشريعية وأهم ما تتمتع به المنطقة من مزايا وإعفاءات وسهولة في أداء الأعمال وسهولة الوصول للأسواق العالمية من خلال اتفاقيات التجارة الحرة مع كثير من الدول.

كما عرض أهمية التعاون بين المنطقة الاقتصادية ومثيلاتها في إفريقيا خاصة بعد إنضمامها لمنظمة المناطق الاقتصادية الإفريقية AEZO في فبراير 2020.

وقال البيان إن اللواء، محمد شعبان نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس للقطاع الجنوبي، ووليد جمال الدين، المدير التنفيذي للهيئة، استقبلا الوفد الذي ضم وامكيلي ميني، سكرتير عام منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، والوفد المرافق له.

ونقل البيان عن وامكيلي ميني، سكرتير عام منطقة التجارة الحرة الإفريقية، ثنائه على المجهودات والإنجازات المبذولة من الدولة المصرية والمشروعات الكبرى التي شهدتها مصر خلال ٤ سنوات، مشيراً للتقدم الذي أحرزه الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما تولى رئاسة الاتحاد الإفريقي حيث تعد مصر هي الذراع الأصيل في التجارة في القارة الإفريقية.

وأضاف أن ٣٥ دولة إفريقية وقعت على اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية وهي واحدة من أسرع الاتفاقيات التي شملتها التعاون بين دول القارة تحت مظلة الاتحاد الإفريقي، ويلتزم الجميع فيها على التبادل التجاري وزيادة وتشجيع الاستثمار في بلدان القارة.

وأشار إلى المضي قدما في تشجيع ودفع العلاقات التجارية بين دول القارة من خلال المنظمة والعمل على تذليل العقبات والعوائق بين الدول، مشيداً بأهمية فعلته مصر في خلق محاور تواصل مع الدول الإفريقية وخاصة في مجال الطرق والمواصلات متمثلة في طريق القاهرة - كيب تاون والذي سيكون محوراً هاماً في الانتقال.

وأضاف أن: "توافر البنية التحتية القوية والمرافق وتسهيلات للمستثمرين هي إجراءات هامة من شأنها جذب المستثمرين لإقامة مشروعات داخل الدول، وهذا ما أنتهجته مصر خلال الفترة الماضية وهي خطوة هامة".

وتفقد الوفد المنطقة الصناعية والتوسعة الجديدة للأرصفة بميناء السخنة وأهم المشروعات والاستثمارات الموجودة بالمنطقة، بحسب البيان.