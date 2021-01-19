نقص المعروض عالميًا يرفع أسعار زيت الطعام والمسلي 15% في السوق

كتبت- دينا خالد:

قال جلال عمران، نائب رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار زيت الطعام والمسلي الصناعي ارتفعت في الأسواق بنحو 15% منذ منتصف شهر ديسمبر الماضي.

وأضاف عمران، أن أسعار الزيت ارتفعت بشكل تدريجي منذ منتصف ديسمبر، وزاد سعر زجاجة الزيت اللتر في المتوسط بين 3 و5 جنيهًات بحسب النوع.

وأرجع أيمن قرة، رئيس شعبة صناعة الزيوت سابقا، الارتفاع الكبير في أسعار زيت الطعام في السوق المحلي إلى زيادة أسعار خام الزيت عالميا.

وأضاف قرة أن مصر تستورد نحو 93% من استهلاكها من الزيت، مما يجعل أي ارتفاع عالمي يؤثر على الأسعار في السوق المحلى.

وأشار قرة إلى أن سعر خام الزيت ارتفع عالميا بنحو 10 و12%، بحسب نوعه.

وأرجع قرة الارتفاع العالمي إلى نقص المعروض في السوق العالمي نتيجة تراجع حركة الإنتاج في ظل أزمة كورونا.

ويتراوح سعر زجاجة الزيت الشعبي الخليط 1 لتر بين 16 إلى 18 جنيهًا، مقابل 12 و14 جنيهًا في ديسمبر الماضي، بحسب عمران.

ويتراوح سعر زجاجة الزيت عباد الشمس 1 لتر بين 20 و22 جنيهًا، مقابل 17 و20 جنيهًا، وزيت الذرة الفاخر بين 27 و30 جنيهًا، مقابل 24 و28 جنيهًا.

وارتفع سعر السمن المسلي الصناعي إلى 42 جنيهًا مقابل 38 جنيهًا للعبوة حجم 1.7 كيلو.