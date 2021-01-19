كيف سيكون أداء أسعار الذهب في 2021؟.. تقرير عالمي يجيب



كتبت-ياسمين سليم:

سيظل الاستثمار في الذهب مدعومًا بشكل جيد خلال العام الجاري، فيما يستفيد استهلاك المشغولات الذهبية من الانتعاش الاقتصادي المتوقع خاصة في الأسواق الناشئة هذا العام، بحسب توقعات المجلس العالمي للذهب للعام الجديد.

وقال المجلس في تقرير عن توقعاته لسوق الذهب في 2021 إن الانتعاش الاقتصادي وانخفاض سعر الفائدة العالمي، سيحددان نغمة السوق هذا العام.

وكان الذهب أحد أفضل الأصول الرئيسية أداءً في عام 2020 مدفوعاً بمزيج من المخاطر العالية التي أحاطت الاستثمارات الأخرى في ظل جائحة فيروس كورونا والزخم الإيجابي حول الأسعار خاصة في أواخر فصلي الربيع والصيف.

وقال التقرير إن أثار جائحة فيروس كورونا سببت حالة من عدم اليقين من خلال مضاعفة المخاطر الحالية وخلق مخاطر جديدة، لكن بحلول نهاية العام الماضي كان المستثمرون متفائلين بأن الأسوأ قد انتهى.

وخلف ظهور أكثر من لقاح لفيروس كورونا حالة من التفاؤل العالمي، لكن مشكلات توزيع اللقاح وفاعليته لا تزال تلقي مزيدًا من عدم اليقين على التعافي الاقتصادي العالمي.

ووفقًا للمجلس العالمي للذهب فإنه بالنظر إلى المستقبل، نعتقد أن المستثمرين سيرون على الأرجح أن بيئة أسعار الفائدة المنخفضة فرصة لإضافة الأصول الخطرة على أمل أن يكون الانتعاش الاقتصادي في الأفق.

ويشعر العديد من المستثمرين بالقلق إزاء المخاطر المحتملة الناتجة عن زيادة عجز الميزانيات الحكومية والتي تؤدي بجانب بيئة أسعار الفائدة المنخفضة وتزايد المعروض النقدي، إلى ضغوط تضخمية.

وخلال العام الماضي كان أداء الذهب جيدًا تاريخيًا وسط التراجعات في سوق الأسهم بالإضافة إلى ارتفاع التضخم.

وفي السنوات التي كان فيها التضخم أعلى من 3٪، ارتفع سعر الذهب بنسبة 15٪ في المتوسط، بحسب تقرير المجلس.

ويشير إلى أن الأبحاث التي أجرتها أكسفورد إيكونوميكس تظهر أن الذهب يجب أن يكون جيدًا في فترات الانكماش، وتتميز هذه الفترات عادةً بأسعار فائدة منخفضة وضغوط مالية عالية، وكلها تميل إلى تعزيز الطلب على الذهب.

وبالنسبة للبنوك المركزي والتي في طريقها لإنهاء العام الماضي كمشترين صافيين للذهب، لا يتوقع تقرير المجلس أن يختلف أداء البنوك المركزية عن العام الماضي.

وبحسب توقعات التقرير فإن أداء سعر الذهب الأكثر استقرارًا منذ منتصف أغسطس الماضي، قد يعزز فرص الشراء للمستهلكين هذا العام.

وتشير توقعات معظم الاقتصاديين أن النمو الاقتصادي سيتعافى في 2021 من أدائه السيء خلال العام الماضي، لكنه من المرجح أن يظل ضعيفًا عن إمكاناته الكاملة.

وترجح هذه التوقعات انتعاش الطلب على المشغولات الذهبية في سوقين كبيرين مثل الصين والهند.

وبحسب التقرير فإن السوق الهندي في وضع أقوى حاليًا، والبيانات الأولية من مهرجان Dhanteras في نوفمبر تؤكد أنه تعافى بشكل كبير من أدنى مستوياته الذي شهدها في الربع الثاني من العام الماضي.

وبحسب التقرير فإن الاقتصاد العالمي يعمل بأقل بكثير من الإمكانات حاليًا ومع ارتفاع أسعار الذهب إلى مستويات تاريخية عالية، قد يظل طلب المستهلكين ضعيفًا في مناطق أخرى.

