بالصور.. وزارة السياحة تهدى "الاتصالات" مركبة أثرية لنقل الرسائل البريدية

كتب - علاء حجاج:

أهدت وزارة السياحة والآثار إلى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مركبة أثرية لنقل المواد البريدية موديل عام 1870 والتي كانت ضمن مقتنيات متحف المركبات الملكية لتنضم إلى مقتنيات متحف البريد المصرى على سبيل الإعارة، وفقًا لبيان من وزارة الاتصالات اليوم الثلاثاء.

ووجه عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الشكر إلى خالد العناني وزير السياحة والآثار لهذا لإهداء لمتحف البريد المصري والذي يضم العديد من الكنوز والمقتنيات النادرة التي تبرز تطور دور البريد وخدماته، مشيرا إلى أنه تم الاعتماد على التقنيات الحديثة لتطوير وسائل عرض المقتنيات وتقديمها بمظهر حضاري يعكس عراقة مؤسسة البريد المصرى ويمزج بين الأصالة والمعاصرة.

جدير بالذكر أن سيارة نقل المواد البريدية الآثرية، شاسية رقم 182/2، كانت من ضمن العربات التي استخدمت في استقبال البريد من محطات القطار ونقلها للمدن الصغيرة. وقد كانت مثل هذه العربات متواجدة في إنجلترا في عام 1880، حيث كانت مخصصة لنقل الأمتعة والبريد الخاص بالملك في القرن العشرين. وهي على شكل صندوق كبير مصنوع من الخشب، مغلق له باب خلفي بضلفتين وكرسي أمامي مرتفع للسائق مصنوع من الخشب.